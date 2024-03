Teatro, No Man's land

Nella sala teatro della Casa di Accoglienza Regina Mundi a Scampia, i giovanissimi attori afferenti all’associazione Venti di Speranza ETS ODV hanno messo in scena lo spettacolo No Man’s Land, a conclusione del laboratorio teatrale a cura dell’attore regista Rosario D’angelo , finanziato dall’associazione . “No Man’s Land '” racconta la guerra attraverso citazioni di testi teatrali di Galeano, De Luca, Chaplin, Arrabal, e piccole pillole filmiche come “Il grande dittatore “, “Train de vie”, “Full metal Jacket” … incastrate tra loro attraverso un unico filo conduttore, la guerra appunto. La guerra c’è sempre anche quando sembra lontana. La guerra ci appartiene, sempre! È dietro l’angolo, a pochi chilometri da noi. Emozionati i monologhi interpretati magistralmente dagli adolescenti che hanno suscitato riflessioni nello spettatore, su temi esistenziali e il valore della guerra e della vita. In un periodo in cui la povertà educativa sembra dilagare, abbiamo ritenuto opportuno introdurre azioni di contrasto al fenomeno attraverso un laboratorio di teatro rivolto agli adolescenti e ancora una volta il Teatro si è riconfermato culla di benessere, dichiara Daniela Metitiero presidente di Venti di Speranza.

"É ora che il Teatro torni a fare il Teatro, con il sorriso, a volte amaro, con gli occhi lucidi, con i giochi, ma che torni ad avere urgenza e necessità di dire”, questo il pensiero di Rosario D’Angelo. Nicola Nardella, presidente della Municipalità 8 presente allo spettacolo conclude: No Man’s Land è uno spettacolo meraviglioso. I giovani attori ci guidano nell’esplorazione di tematiche attuali e complesse. È stato un vero privilegio per me poterlo vedere messo in scena. Le periferie devono divenire i luoghi della cultura.

(di Antonio Cafasso)