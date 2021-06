Neo blu, debutto discografico in stile edm e urban per la partenopea Marea Scippa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"Il brano parla dell'amore e la fiducia che si da al partner e anche se non sempre si è corrisposti non è ammissibile che non ci sia rispetto, specie quando nel rapporto di coppia le cose vanno male. Tutti meritano di ricevere rispetto e non sempre è scontato" - racconta Neo blu - "L'argomento è importante e l'ho voluto esprimere con parole semplici e dirette perché arrivasse a tutti. Canto su un drop che vuole "smuovere e muovere" le coscienze e le responsabilità altrui immaginando di far ballare ed emozionare le persone. Il testo è scritto in inglese e napoletano, entrambi linguaggi che mi rappresentano. Penso - conclude - è possibile amare anche dicendo no, ma bisogna dirlo rispettando l’altra/o”. Il neo blu, che Mara ha sulla tempia sinistra, è una tipologia di neo che va monitorato per i cambiamenti e trasformazioni che può avere e rappresenta una metafora della sua vita. Le sue evoluzioni imprevedibili hanno attraversato anche la vita di Mara che ai compromessi della società, e quindi "controllarsi" (come per il neo), risponde con grinta e lotta per sentirsi libera. Per la cantante il “blu” è anche il colore dei tasti dei controller attraverso i quali lancia o registra le sue tracce ma rappresenta anche il cielo e il mare ovvero gli elementi cardini della sua terra di origine; tra armonia e tranquillità, turbamenti, tristezza e nostalgia, il "blu" è il colore che suscita tutte queste emozioni; le stesse che appartengo alla sua anima. Mara, oltre a studiare pianoforte classico e conferito la licenza di solfeggio al Conservatorio di Avellino “Domenico Cimarosa”, è logopedista specializzata in Voce Artistica con master post-laurea in “Fisiopatologia, Didattica e Riabilitazione della voce cantata e recitata” presso l’Università di Napoli. Social network https://www.instagram.com/_neoblu/ https://www.facebook.com/neoblupages