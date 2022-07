Il nipote di Michael Jackson in concerto a Napoli: sarà l'unica data in Italia

Tj Jackson ha scelto Napoli per l'unica data italiana del suo tour europeo che ha toccato e toccherà grandi città del Vecchio Continente come Parigi, Lione, Madrid, Londra e Bruxelles. Il nipote di Michael Jackson, figlio di Tito, sarà in concerto a Villa Di Donato, venerdì 8 luglio alle ore 21, con "A night to remember".

Proprio nei giorni scorsi Tj sui social ha voluto ricordare lo zio Michael con un toccante post: "Mi manchi zio Michael, più di quanto potrei mai esprimere. Ti penso ogni singolo giorno e ti ringrazio per l'eternità, per essere il più grande. Grazie per essere il modello su come vivere una vita guidata dal cuore. Mi manchi tanto e ti amerò per sempre".