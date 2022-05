Nino D'Angelo e Rocco Hunt insieme, ecco "Chillo è comm'a te" | VIDEO

Un featuring nuovo e interessante, per il brano tratto dal nuovo disco “Il Poeta che non sa parlare”. È quello tra Nino D'Angelo e Rocco Hunt per la canzone “Chillo è comm’a te”, canzone di Nino D'Angelo il cui video è stato pubblicato ieri.

Questo il commento sui social dell'artista partenopeo: "Questo e’ il video ufficiale di “Chillo è’ comm’a te” duetto con Rocco Hunt. Questa sera (ieri, ndR) sono stato ospite al suo spettacolo, una marea di giovani ha urlato il mio nome è io mi sono tanto emozionato. Essere amato dai giovani per me è un privilegio grande..Grazie Rocco tvb". E la risposta del rapper salernitano non poteva mancare: "Grazie a te Maestro!!!".

Il video è diretto e prodotto d Toni D'Angelo.