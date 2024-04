Neri Marcorè: “Napoli città dove si punta al meglio, in cui c’è rispetto per tutti” | VIDEO e FOTO

Neri Marcorè lo conosciamo tutti, è tra quegli artisti che con disinvoltura passa con disinvoltura dal cinema al teatro, dal fare tv tra condurre programmi e proporre personaggi e imitazioni con estrema efficacia. Quest’anno, si misura anche con la regia cinematografica con Zamora, una commedia piena di garbo ambientata nella Milano di metà anni ’60 ispirato all’omonimo romanzo di Roberto Perrone, una storia che ha subito conquistato Marcorè che da circa 20 anni aveva in mente di trasporre in film, non immaginava, però, che a dirigerlo sarebbe stato lui.

La vita è fatta di combinazioni strane e tempi giusti. Il desiderio di debuttare alla regia c’era da un po' ma immaginava che sarebbe stato con un soggetto originale scritto da lui, ma quando ha tirato fuori dal cassetto l’idea di Zamora per suggerirlo al produttore Agostino Saccà della Pepito gli viene detto che il film sarà fatto solo se a dirigerlo sarà lui.

Così, inizia quest’avventura. Scrive il copione insieme a Maurizio Careddu (cosceneggiatore di Mare Fuori), Paola Mammini e Alessandro Rossi e ne esce un film con dentro grazia ed eleganza che rispecchia anche quella semplicità che imperava negli anni ’60 dove uomini gli uomini erano più perbene, anche quelli più sbruffoni e insopportabili, e le donne con forza già uscivano dagli schemi imposti dalla società per far sentire la loro voce e la loro saggezza come sottolinea proprio l’attore e neo regista: “Le figure femminili in Zamora sono tutte moderne e decisamente superiori agli uomini sia per sensibilità che per intelligenza”.

Il calcio come metafora di vita

“Il film rispecchia totalmente il mio gusto e ciò che volevo raccontare a partire dalla base del romanzo di Roberto Perrone, a cui ho voluto dedicarlo” dichiara Neri Marcorè “Parafrasando Moretti in Sogni d’oro, “Zamora è il mio film più bello”. Anche perché è l’unico che abbia mai diretto ma mi auguro davvero non sia l’ultimo, perché è un’esperienza entusiasmante per me, a cominciare dal rapporto umano prima ancora che professionale che si è instaurato con tutte le persone che hanno collaborato a questa produzione. Alcune le conoscevo da anni e mi ero ripromesso che laddove avessi esordito come regista mi sarebbe piaciuto averle accanto”.

E così è stato. Sia per quanto riguarda la troupe che per il cast ha chiamato tutte persone che tra televisione e cinema hanno segnato la sua vita artistica come Giovanni Storti e Giacomo Poretti (ovviamente non possono che essere del trio Aldo Giovanni e Giacomo), Giovanni Esposito e tanti altri. Questa familiarità e stima ha reso tutto armonico, del resto, uno dei temi di Zamora è proprio l’amicizia.

“Zamora racconta del potere che ha l’amicizia nell’aiutarsi reciprocamente e risollevarsi, racconta di un Paese e di un periodo che possono essere riassaporati per un attimo col sorriso e il proditorio soffio di una carezzevole nostalgia, mentre seguiamo un giovane uomo, Valter Vismati, nel suo personale percorso di formazione: imparerà che è meglio affidarsi alla vita e all’amore senza troppi calcoli piuttosto che covare il rimpianto di non aver vissuto o amato affatto; e che quando non c’è modo di rimediare a una delusione profonda che si è procurata, è bene accettarlo prima possibile, chiedere scusa e perdonarsi, per poi tornare a guardare avanti.”

Trentenni in crisi. La figura del maschio che inizia ad apparire già più debole rispetto alla donna in quell’Itlaia alla vigilia del ’68. Il coraggio di buttarsi senza paura di fare dei tonfi e se ci sono rialzarsi come accade in campo mentre si gioca una partita di calcio, Zamora tocca in lungo e in largo proprio questi temi attraverso la storia di Valter Vismati e le persone che fanno parte del suo mondo.

Per interpretare il trentenne Walter Vismara Neri Marcorè sceglie il giovane Alberto Paradossi, alle prese con il suo primo ruolo da protagonista.

Il suo Valter Vismara ama condurre una vita ordinata e senza sorprese, anzi, non le ama nemmeno. E’ ragioniere nell'animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Da un giorno all'altro la fabbrica chiude e il Vismara si ritrova suo malgrado catapultato in un'azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto (Giovanni Storti). Va a vivere dalla sorella Elvira (Anna Ferraioli Ravel) separata di nascosto dal marito la quale rivendica il bisogno di una vita piena e felice a dispetto delle convenzioni sociali. Andrebbe tutto bene se non fosse che Tosetto ha il pallino del folber (il football, secondo un neologismo di Gianni Brera) e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati. Walter, che considera il calcio uno sport demenziale infatti non sa né giocare né conosce niente e nessuno di quello sport, preso alla sprovvista si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti settimanali, in vista della partita ufficiale del primo maggio. Subisce così lo sfottò dei colleghi; tra questi, l’ingegner Gusperti lo ribattezza sarcasticamente ‘Zamora’, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ‘30. Non solo quel bauscia lo umilia in campo e lo bullizza in azienda, ma tra lui e Ada, la segretaria di cui Walter si innamora, sembra esserci del tenero. Sentendosi umiliato, tradito da una parte e deriso dall’altra, il ragioniere escogita un piano del tutto originale per vendicarsi, coinvolgendo un ex-atleta ormai caduto in disgrazia Cavazzoni (Marcorè), per prendere lezioni di calcio, il quale diventerà il suo mentore.

Zamorra non è un film sul calcio ma diventa metafora di vita: bisogna imparare a buttarsi e anche se si perde, ciò che conta è rialzarsi e ripartire più forti di prima.

Il rapporto con Napoli e le citazioni cinematografiche

Dopo essere stato in concorso al Bif&st dove ha riscosso riconoscimenti e apprezzamenti da pubblico e critica, Zamora esce questa settimana nelle sale cinematografiche italiane. Per il primo giorno di programmazione, Neri Marcorè, il suo protagonista Alberto Paradossi e altri componenti del cast, incontrano il pubblico di Napoli dei cinema American Hall e Metropolitan.

Anche questa prima tappa del tour di Zamora, Neri Marcorè la vede di buon auspicio. E’ legato a Napoli dove ha vissuto per alcuni mesi nel 1997 quando partecipava allo storico programma Pippo Kennedy Show, in quell’occasione, ha avuto occasione di conoscerla bene.

Infatti, in Zamora si respira un po’ di Napoli e dintorni.

Nel cast c’è Pia Lanciotti, la spietata Donna Imma Di Salvo di Mare Fuori che in Zamora invece interpreta un altro tipo di madre per Valter ed Elvira, dolce e accogliente. C’è Anna Ferraioli Ravel nota per aver interpretato Titina De Filippo ne I fratelli de Filippo di Sergio Rubini e Sabrina in Un altro ferragosto, sequel di Ferie D'agosto di Paolo Virzì, che interpreta la moderna e femminista Elvira, sorella di Walter.

Inoltre c’è Giovanni Esposito, il celebre caratterista napoletano che dopo Bar Stella si gode il boom di Ascolti di Stasera tutto è possibile accanto a Stefano De Martino che l'ha voluto con sé proprio come Marcorè che per il suo esordio alla regia ha voluto a tutti i costi che ci fosse in un ruolo, conoscendolo da 30 anni dai tempi del Pippo Kennedy Show che veniva realizzato a Napoli.

Proprio a Bepi, il personaggio interpretato da Giovanni Esposito è legato uno dei tanti riferimenti cinematografici che si respirano in Zamora.

"Il personaggio di Giovanni Esposito che vive a Milano rappresenta un emigrante meridionale ho citato il personaggio di nino Manfredi in pane e cioccolata che per cercare di integrarsi in Svizzera si finge svizzero, finché l'integrità e l'orgoglio non vengono fuori gioco forza" rivela Marcorè "Come Manfredi, Esposito si finge milanese, finché non sbotta e le sue radici napoletane non vengono fuori. " ma sono tante le suggestioni e le ispirazioni di un cinema che ha fatto la storia e che è amato dallo stesso Marcorè, su tutti c'è Pupi Avati con cui Marcorè ha lavorato tre volte e al quale è legato essendo stato Avati a dargli il primo vero ruolo da protagonista cinematografico con il film il cuore altrove.

"Ovviamente, hanno ispirato anche inconsciamente i lavori che mi hanno formato come attore. Tra questi ci sono i film di Avati regista al quale devo molto perché 20 anni fa con cui ho esordito con un ruolo da protagonista al cinema, proprio come oggi fa Alberto Paradossi, il Valter Vismati di Zamora. Grazie ad Avati mi si sono aperte le porte del cinema e della fiction, cosa che auguro ad Alberto. Sicuramente Avati mi ha anche influenzato nel modo in cui stare sul set da regista. Infatti, piuttosto che prediligere l'aspetto tecnico, mi è piaciuto più dedicarmi alla direzione degli attori e stare accanto a loro sul set invece di stare a guardarli attraverso il monitor. C'è il cinema di autori che ho visto e amato come Moretti, il quale cito attraverso una battuta detta da Giovanni Storti, Scola, Risi e Monicelli che hanno, sicuramente, influenzato la mia visione e il mio esordio alla regia".

È un film delicato, leggero per la sua grazia in cui tutto è armonico. SARÀ che è ambientato negli anni 60, ma Zamora porta in un'altra dimensione come ci racconta lo stesso Neri Marcorè quando noi di NapoliToday lo intervistiamo subito dopo che ha incontrato il pubblico napoletano del cinema American hall: "la cosa più bella che mi ha detto chi ha visto il film è che Zamora porta in un'altra dimensione, dimenticandosi un pò di questa realtà che purtroppo è fatta anche di guerre e situazioni non piacevoli. Si entra nel mondo del film salendo su questa nuvoletta che solleva l'anima per la sua leggerezza. Questo, è un complimento su questo mio primo film da regista che mi fa molto piacere ".