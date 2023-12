Nello Daniele: "Mi sono aggrappato alle mie radici, alle strade di Napoli dove sono cresciuto" | VIDEO

L’album ‘E che ce resta’ è un vero e proprio ritorno alle origini per Nello Daniele, cantautore napoletano fratello del mitico Pino Daniele. Una melodia nata per l’acustico in cui la sua chitarra è sovrana assoluta, trova la sua dimensione e la sua ispirazione in quelle strade dove lui e i suoi fratelli sono cresciuti.

Tra Santa Chiara, Via Atri, Piazza San Gaetano e la Napoli bagnata dal mare lui ha mosso i primi passi e ha sentito che anche per lui la musica sarebbe stata la sua vita, il suo modo per esprimersi.

Proprio a Via Santa Chiara, al Domus Ars, Nello Daniele presenta le ultime canzoni di questo ultimo progetto lanciato qualche settimana fa. È un uomo di poche parole, riservato, preferisce far parlare le sue note attraverso una delle amate chitarre.

Un album in lingua napoletana

Nello Daniele ha sempre fatto dei dischi quando ha sentito il bisogno di comunicare qualcosa, senza inseguire e seguire le mode del momento. Per lui la musica deve essere libere e l’album E che ce resta, in fono è un inno a questo suo modo di sentire e di fare musica.

In questi anni ha sperimentato il pop, funky e blues ma adesso, con questo album, Daniele si riavvicina alla lingua madre, il napoletano, dopo un periodo familiare e personale non facile.

“Ora ho voglia di condividere con la gente le mie emozioni dopo alcuni anni non proprio facili da mandar giù. Diciamo che però in tutto questo tempo non mi sono fermato e ho cercato di perfezionare il suono della chitarra, la scrittura e il canto” dice il cantautore.

Un viaggio musicale introspettivo, nel quale il musicista si racconta seguendo un filo conduttore preciso. Il racconto di quei luoghi in cui è cresciuto, in quella Napoli del Centro storico, del Porto: “Mi sono aggrappato alle mie radici, a quelle strade dove sono cresciuto e diventato uomo”.

Il disco si apre con un omaggio al fratello Pino in ‘Suonava da Dio’, in cui parla di quel “ragioniere” che si è trovato “musichiere”.

Ci sono i vicoli di Napoli nei brani ‘Via Atri’ e ‘O capo do rione’; il mare in ‘Acqua salata’ , il cui videoclip porta la firma da Giorgio Verdelli, noto regista e autore che ha anche moderato la presentazione al Domus Ars.

In ‘E che cè resta’ non manca l’amore raccontato in diverse sfaccettature come ne ‘Il tuo mondo’, ‘A verità’ oppure in ‘O vient africano’.

Non manca una versione più intima di ‘Sud scavame a fossa’ di Pino e un ricordo della grande tradizione folk di Pomigliano.