A Natale torna Eduardo: su RaiUno 'Natale in casa Cupiello' rivisitata da Edoardo De Angelis

In occasione del 120° anniversario della nascita di Eduardo De Filippo, la RAI regala al pubblico la trasposizione filmica dello straordinario capolavoro teatrale Natale in Casa Cupiello, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo. Un film tv di Edoardo De Angelis. Il film andrà in onda in prima visione a Natale su RaiUno. Nel cast Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo. La produzione è PicoMedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Roberto Sessa

Le parole dei protagonisti

"In occasione della sua ultima apparizione in pubblico nel 1984, Eduardo disse che il suo cuore avrebbe continuato a battere anche dopo che si sarebbe fermato. Io oggi in questo luogo posso constatare che ha mantenuto la promessa", spiega De Angelis. Un impegno non di poco conto per Sergio Castellitto, che interpreterà il ruolo dell'anziano padre: "Fare Natale in Casa Cupiello oggi, credo sia un gesto artistico di grande modernità. Soprattutto per questa prima stagione post-Covid. La drammaturgia eterna, archetipa dei personaggi te la ritrovi tutta nelle relazioni famigliari di oggi. Edoardo De Angelis ci sta accompagnando per mano in questa gioielleria di emozioni, e noi lì a lucidare, per noi, per lui, per Eduardo", racconta l'attore.