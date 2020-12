Natale 2020, Ida Rendano: «Nel cuore di Napoli per un regalo sospeso»

L'artista partenopea Ida Rendano ha voluto aderire all'iniziativa "un regalo “sospeso”, che porterà dei doni alle famiglie che non possono permettersi di acquistare giocattoli o altro per i loro bambini. «Ritengo che la mia città, sempre piena di idee innovative, abbia mostrato questa volta un grande spirito natalizio, dedicando un regalo sospeso a chi ha più bisogno in un noto negozio nel cuore dei Vergini (Pakalolo), uno dei quartieri popolari di Napoli. Ho cercato di dare il mio modesto contributo - prosegue la Rendano - perché tutti noi dobbiamo cercare di vivere al meglio queste feste. Il pensiero va anche a tutte le difficoltà che stiamo incontrando noi musicisti, così come tutti i professionisti e tante altre categorie di lavoratori. Ma siamo ottimisti e speriamo che ben presto, con l'arrivo dei vaccini, si riesca a tornare alla normalità tanto desiderata».

E in vista delle festività l’artista annuncia una novità: «Per i miei fan ci sarà a breve una grande sorpresa, che potrebbe vedermi in un concerto registrato appositamente per loro tra vecchie e nuove canzoni, come ora che mi sto dedicando alle cover di alcuni vecchi brani anche di altri artisti tra cui Gigi D'Alessio che per me un valore inestimabile».