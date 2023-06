A Napoli le star del nostro cinema e serie tv per i premi Nastri d'Argento Grandi Serie 2023 (VIDEO)

Da Luisa Ranieri a Margherita Buy; da Elena Sofia Ricci a Marco Bellocchio, ci sono stati davvero tutti al Teatro di Corte di Palazzo Reale per lo storico riconoscimento assegnato dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici che non ha mancato di premiare Mare Fuori e il suo cast. Noi di NapoliToday abbiamo intervistato i premiati

Le serie tv sono una nuova frontiera nella modalità di fare cinema. La quaità è altissima per merito di script di sceneggiatori, attori e tecnici cha si alternano tra il cinema, teatro e ora la tv.

Ecco che da ormai due anni, (tre se si considera l'edizione zero), lo storico premio cinematografico dei Nastri d'Argento ha creato una sezione dedicata alle grandi serie, organizzato sinergicamente con la Film Commission Regione Campania, perché Napoli è ormai al centro della serialità di qualità, anzi, dell'audiovisivo a 360 gradi. Anche al cinema Napoli è al centro di una filiera di professionisti del cinema che la fanno essere la scelta ideale per molti registi. Proprio in questo mese, Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino stanno per partire con le riprese dei loro film e non è escluso che un maestro del cinema come Marco Bellocchio venga a Napoli per girare il suo prossimo progetto incentrato su Enzo Tortora.

Proprio Marco Bellocchio è stato il trionfatore di questi Nastri d'Argento dedicato alla serialità con Esterno Notte, la mini serie in tre puntate che sviscera il caso Moro, raccontandolo da diverse angolazioni con le sue potenti immagini, evidenziando sfaccettature dei protagonisti della vicenda inedite, difficili da immaginare. Miglior serie 2023, Esterno Notte mostra in quale modo e in quale stato d’animo i personaggi chiave della vicenda potrebbero aver effettivamente vissuto quella pagina della nostra storia, l’elemento che più ha coinvolto di più gli spettatori in questa nuova rilettura del caso Moro, che rappresenta in pieno lo spirito con cui il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici hanno ideato questa sezione dei Nastri, in cui autori di grande fama e maestri del nostro cinema scelgono di fare in tutto e per tutto cinema ma attraverso una nuova fruizione.

Insieme al Maestro Bellocchio che in questi giorni è stato a Napoli proprio per presentare il suo ultimo applaudittisimo film Rapito, ci sono stati Fabrizio Gifuni e Margherita Buy, premiati come migliori attori protagonisti per le loro magistrali interpretazioni dei coniugi Aldo ed Eleonora Moro.

Gifuni è stato un formidabile Moro, restituendo con fedeltà la mitezza e lo spirito, del resto Giufuni ha interpretato proprio per la tv personaggi storici come De Gasperi e Paolo VI dove ha messo in luce la sua grande caratura da attore. I casi del destino vogliono che Giufni è stato protaognista 20 anni fa di un episodio che di serialità di alto livello come La Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana, una mini serie che vinse i nastri cinematografici ma che nacque come mini serie uno dei primi esempi di grande copione per la tv dalla forza cinematografica con attori di cinema e teatro e che in qualche modo è antesignana della grande serialità realizzata come una grande opera cinematografica.

Quest'anno i Nastri d'Argento Grandi serie vede artisti che vengono dal teatro e che alternano i loro lavori al cinema e in tv con il palcoscenico.Oltre a Gifuni e alla Buy, la quale dopo tanti premi al cinema con questo Nastro arriva anche il primo per una mini serie che segna anche il suo primo lavoro con Bellocchio, al Teatro di Palazzo di Corte sono stati premiati tanti attori di matrice teatrale.

Tra queste Elena Sofia Ricci che, insieme a Luisa Ranieri, ha ricevuto il Nastro Speciale come Icona del Pubblico (a ricevere il riconoscimento anche Claudio Amendola che a cuasa di un imprevisto non è potuto presenziare alla cerimonia).

Ricci e Ranieri sono due attrici amate dal grande pubblico proprio per la loro capacità di attraversare i generi e di aver fatto anche quelle che fino a qualche anno fa si definivano fiction senza snobbismi di sorta, diventando volti pop dell'intrattenimento, continuando a essere dei riferimenti solidi per il cinema d'autore ricevendo numerosi premi e candidature ai Nastri cinematografici e ai David di Donatello. Tra qualche mese la Ranieri potrebbe sorprendere con un personaggio che potrebbe diventare iconico in Nuovo Olimpo, il nuovo film di Ferzan Ozpetek realizzato per Netflix in cui pare che l'attrice napoletana si sia sottoposta a sei ore di trucco prima di girare le sue scene.

Il premio a Filumena Marturano

Vincitore come miglior film tv una scommessa, Filumena Marturano. Un caposaldo del teatro portato da attori teatrali ulteriore conferma di quanto questo alternarsi e fare scouting da lì abbia portato un upgrade enorme nel segno della qualità nella serialità italiana. I suoi protagonisti, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo sono i protagonisti di ciò e il nastro d'argento è una prova. Un premio che per loro arriva alla vigilia di Napoli Milionaria! incitandoli a cavalcare nel continuare a realizzare adattamenti filmici tratti da De Filippo. Le riprese inizieranno a Napoli il 10 luglio e anche stavolta con la giusta devozione e onestà intellettuale si approcceranno ad altri due personaggi iconici del teatro eduardiano, Amalia e Gennaro Jovine.

Il cast di Mare Fuori

I protagonisti però sono loro, gli attori del cast di MAre Fuori 3, miglior serie dell'anno. Tanti ragazzini urlano e sono emozionati, attendono per ore fuori a Palazo Reale per vedere anche solo per pochi attimi i loro beniamini come Domenico Cuomo (CardioTrap), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela) e i protagonisti adulti Carolina Crescenti, Vincenzo Ferrara e Carmine Recano. Tutti sono premiati per questa serie da milioni e milioni di views che avvicina ragazzi e adulit parlando a un pubblico trasversale del disagio giovanile e della possibilità e voglia di ricominciare.

In queste settimane si gira la quarta stagione, ma il regista Ivan Sivestrini e la casa di produzione Picomedia hanno annunciato che ci saranno anche la quinta e sesta stagione dato il successo senza precendenti, tanto che l'anno prossimo avrà anche una versione teatrale prodotta da Alessandro Siani.

Un Nastro Speciale a Mina Settembre

La presenza di Napoli non si esaurisce con Mare Fuori e Filumena Marturano. Oltre al premio speciale dato al regista Paolo Sorrentino per la sua partecipazione straordinaria in Call My Agent -Italia di Sky Original dove il Premio Oscar spiazza tutti con la sua ironia nell'interpretare se stesso, c'è un'altra napoletana, Mina Settembre. Alla produttrice Paola Lucisano è consegnato il Nastro d’Argento speciale del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani per la serie Mina Settembre. Un riconoscimento alla qualità e al grande apprezzamento del pubblico che ha portato le due stagioni della fiction, in onda su RAI 1, ad un successo da 6 milioni di telespettatori e picchi del 31% di share.

Mina Settembre, in preparazione con la terza stagione con la stesura della sceneggiatura, è ispirata ai racconti di Maurizio de Giovanni, è una coproduzione Rai Fiction e Italian International Film (Gruppo Lucisano), prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, ed è diretta da Tiziana Aristarco e avrà come intepreta la sua eroina, Serena Rossi. Le riprese dovrebbero iniziare in inverno tra Napoli e Roma.

"Sono molto legata a questo premio, è il mio terzo Nastro d’Argento e lo considero un enorme riconoscimento per un prodotto a cui ho dedicato, insieme agli sceneggiatori e a Rai Fiction, molti anni di lavoro. Ringrazio la nostra Mina Settembre, Serena Rossi, e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa produzione. La serie ha ottenuto tre importanti risultati: ha fatto conoscere una Napoli tanto bella quanto solidale, ha trattato temi sociali con grande delicatezza e ha dato vita a una nuova forte affezione del pubblico giovane nei confronti della fiction televisiva di Rai 1” dichiara la produttrice Paola Lucisano.

I vincitori

SERIE DELL’ANNO

MARE FUORI – stagione 3 (RAI FICTION)

Regia Ivan SILVESTRINI

Una coproduzione RAI FICTION – PICOMEDIA

Sceneggiatura Cristiana FARINA, Maurizio CAREDDU, Luca MONESI, Angelo PETRELLA

MIGLIOR SERIE

ESTERNO NOTTE (RAI FICTION)

Regia Marco BELLOCCHIO

Una produzione THE APARTMENT, società del gruppo FREMANTLE, KAVAC FILM, in collaborazione con RAI FICTION, in coproduzione con ARTE FRANCE

Sceneggiatura Marco BELLOCCHIO, Stefano BISES, Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

LA LEGGE DI LIDIA POËT (NETFLIX)

Regia Matteo ROVERE (ep. 1-2) e Letizia LAMARTIRE (ep. 3-6)

Una produzione GRØENLANDIA

Sceneggiatura Guido IUCULANO, Davide ORSINI, Elisa DONDI, Daniela GAMBARO, Paolo PICCIRILLO

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

PRISMA (PRIME VIDEO)

Regia Ludovico BESSEGATO

Prodotto da CROSS PRODUCTIONS

Sceneggiatura Ludovico BESSEGATO, Alice URCIUOLO

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

CALL MY AGENT - ITALIA (SKY)

Regia Luca RIBUOLI

Prodotta da SKY STUDIOS e PALOMAR

Sceneggiatura Lisa NUR SULTAN, Federico BACCOMO (per gli episodi 4 e 5)

DOCUSERIE

CIRCEO (PARAMOUNT+ e RAI FICTION)

Regia Andrea MOLAIOLI

Prodotta da CATTLEYA con PARAMOUNT TELEVISION INTERNATIONAL STUDIOS (EX VIS) in collaborazione con RAI FICTION e PARAMOUNT+ ITALIA

Sceneggiatura Flaminia GRESSI, Lisa NUR SULTAN, Viola RISPOLI

MIGLIOR FILM TV

FILUMENA MARTURANO (RAI FICTION)

Regia Francesco AMATO

Una produzione PICOMEDIA in collaborazione con RAI FICTION

Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Filippo GILI, Francesco AMATO

ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita BUY – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio GIFUNI – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valentina BELLÈ – The good mothers (DISNEY+)

ATTORE NON PROTAGONISTA

Andrea PENNACCHI – Tutto chiede salvezza (NETFLIX)

PREMI SPECIALI

SOLO PER PASSIONE - LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA (RAI FICTION)

Regia Roberto ANDÒ, interpretato da Isabella Ragonese

Una coproduzione RAI FICTION – BIBI FILM TV con la collaborazione di LE PACTE

Sceneggiatura Roberto ANDÒ, Angelo PASQUINI, Monica ZAPPELLI

con la collaborazione di Giulia ANDÒ, Letizia BATTAGLIA

FRANCESCA COMENCINI

Per la direzione artistica di Django (SKY)

Regia Francesca COMENCINI (per gli episodi 1,2,3 e 4),

David EVANS e Enrico Maria ARTALE (per i seguenti episodi)

Prodotta per SKY e CANAL+ da CATTLEYA e ATLANTIQUE PRODUCTIONS (parte di Mediawan)

e coprodotta da SKY STUDIOS e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e ODEON FICTION

Sceneggiatura Leonardo FASOLI e Maddalena RAVAGLI

PAOLO SORRENTINO

Guest star in Call my agent - Italia (SKY)

Regia Luca RIBUOLI

Prodotta da SKY STUDIOS e PALOMAR

Sceneggiatura Lisa NUR SULTAN, Federico BACCOMO (per gli episodi 4 e 5)

NASTRO DELLA LEGALITÀ-SERIE

Tutto per mio figlio (Rai Fiction)

Scritto e diretto da Umberto MARINO

Una coproduzione RAI FICTION – COMPAGNIA LEONE CINEMATOFRAFICA

Nastro d'Argento Speciale - Le Icone

Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola

LUX VIDE Per i primi 30 anni di successi