Nastri d'Argento-Grandi Serie a Palazzo Reale: a Napoli Gassmann, Ferilli e Giacomo Giorgio | VIDEO

Alessandro Gassmann è stato premiato per Un Professore, miglior dramedy dei Nastri d'argento - Grandi Serie. Ormai è noto quanto sia legato alla città dove tra qualche giorno inizierà a girare come regista Questi Fantasmi, adattamento filmico di Eduardo che a Natale andrà su Rai1. Sul palco del Teatrino di Corte di Palazzo Reale l'emozione c'è, ma anche per un altro motivo, Leo Gassmann, suo figlio sta per ricevere il premio come miglior rivelazione dell'anno per il film tv Califano. Appena lui arriva subito lascia il palco. Non vuole rubargli la scena.

Con discrezione e tanta eleganza, lo aspetta fuori la sala del teatro. Appena Leo esce fuori, lo abbraccia con affetto.

Quest'immagine così delicata descrive la linea guida con sui il sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani, guidato da Laura Delli Colli ha assegnato la sezione dei Nastri d'Argento che premia il meglio della serialità italiana, che negli ultimi anni, merito anche del coraggio e del proliferare di piattaforme come Netflix, Sky e Prime Video, che rappresentano l'over top dell'audiovisivo coinvolgendo autori e attori cinematografici di altissimo livello.

Quest'anno si incrociano generazioni diverse di attori, registi e sceneggiatori. Quasi come se ci fosse una staffetta simbolica. Ognuno di loro sono protagonisti di serie tv che rappresentano un ventaglio di gusti ampio essendo anche beniamini di un pubblico dal target di età estremamente eterogeneo.

I Gassmann sono l'esempio di tutto questo, ma via via che la cerimonia scorre nell'assegnazione dei premi si nota questo mood, evidenziato proprio da Leo Gassmann ritirando la targa: "Sono felice di essere qui anche perché vedo tanti giovani come me tra i premiati. Daje ragazzi, non molliamo mai!"

Infatti, se lui insieme a Letizia Toni anche lei vincitrice del premio come miglior rivelazione per l'interpretazione di una giovanissima Gianna Nannini per Sei Nell'Anima tanto da conquistare anche la stessa Nannini, c'è anche Giacomo Giorgio che coquista il Premio Guglielmo Biraghi. L'attore napoletano che si è fatto conoscere al grande pubblico per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, durante questa stagione ha partecipato in progetti tv trasversali riuscendo a mostrare la sua versatilità passando da un genere all'altro. Lui appartiene proprio alla generazione Z dei nuovi interpreti mostrando talento e tanacia.

Ci sono poi Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga, Linda Caridi attori che tra La Storia tratto dal capolavoro di Elsa Morante e Supersex, la serie scandalo targata Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, si sono distinti e conquistano i Nastri marcando le nuove leve si alternino ad attori già affermati e premiati come Jasmine Trinca, il cardine de La Storia e Michele Riondino, il quale dopo il David di Donatello come migliore attore protagonsta per il suo Palazzina Laf, stra vince il Nastro d'argento per il suo arrognate e discutibile Vincenzo Florio ne I Leoni di Sicilia, l'ambiziosa mini serie di Paolo Genovese prodotta da Disney+, la quale vince anche il Nastro come miglior serie Drammatica.

Genovese è legato anche lui a Napoli, il suo esordio alla regia viene proprio da qui con Incantesimo Napoletano codiretto con Luca Miniero. Idealmente, i Nastri d'Argento le grandi serie li riunisce: Miniero è il regista del successo di Napoli Milionaria! infatti lui, i suoi protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo e tutto il team vincono il Nastro d'Argento nella categoria miglior film tv.

Gallo, Alessandro e Leo Gassmann, appartengono a dinastie d'arte, come Adriano Giannini. Lui e Alessandro Borghi vincono il premio come migliori attori dell'anno per la loro interpretazione in Supersex.

Borghi e Giannini, rispettivamente nei ruoli di Rocco Siffredi e di Tommaso, il tormentato fratellastro di Siffredi al secolo Rocco Tano, rappresentano come il linguaggio narrativo della serialità abbia anche il coraggio di osare non temendo di affrontare storie che potrebbero ancora essere considerate scabrose nel 2024 senza temere un linguaggio crudo che potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

A Napoli c'è un'altra premiata considerata un'icona, Sabrina Ferilli, che quest'anno ha fatto il suo ritorno nelle produzioni di Rai Fiction nella serie tv brillante Gloria, in cui interpreta quest'attrice dissacrante e a suo modo perfida che ne combina di tutti i colori per ritornare sulla scena della ribalta.

La Ferilli arriva a Palazzo Reale soddisfatta e la sua indole sorniona, proprio perché parte della sua famiglia materna è napoletana, suo nonno, infatti lavorava a Teatrino di Corte di Palazzo Reale. Una soddisfazione professionale e affettiva ritirare proprio su quelle tavole del palcoscenico un premio con cui con ironia prende in giro il mondo degli attori come lei stessa racconta: "Gloria è un personaggio che ho amato molto, ma ho avuto paura di fare. Mi ha convinta Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, perché è partita proprio da lei questa proposta. Un giorno mi chiama e mi dice: trovo giusto che torni in Rai da cui manchi da dieci anni. Mi fa poi leggere questo copione. Io ero perplessa, i miei personaggi sono tutti caratterizzati da un impegno civile o sociale, sono sempre state madri coraggio, da Bibbiano all'Ilva, e qui mi propongono una pazza traditrice, una madre sconsiderata, una che gioca con la malattia pur di avvantaggiarsi nella professione. Mi sono detta: questo è un azzardo, è un personaggio dissacrante, ma alla fine mi sono divertita. Anzi è stata una boccata di ossigeno".

Gli altri vincitori dei Nastri d'Argento

Una grande festa per la serialità che ha cambiato negli ultimi anni il pubblico delle reti e delle piattaforme e ha reso internazionale e sempre più amato dal pubblico il nuovo formato cinematografico della fiction tradizionale, trasformandone lo storytelling nelle mani di sceneggiatori sempre più attenti anche al recupero della grande letteratura come il caso de La Storia per la regia di Francesca Archibugi premiata anche lei insieme ai suoi attori e ai cosceneggiatori della miniserie che sono tra gli autori più premiati del cinema e non solo (Francesco Piccolo, Ilaria Macchia e Giulia Calenda, quest'ultima nipote di Luigi Comencini e sceneggiatrice con la Cortellesi e Furio Andreotti di C'è ancora domani).

Agli sceneggiatori, grandi protagonisti della rivoluzione della serialità, un’attenzione speciale con il Nastro le ‘Penne d’Argento’ Campo Marzio, Premio che aggiunge valore al ‘created by’ che sintetizza il loro apporto determinante alla nascita e allo sviluppo creativo di ogni progetto. E nasce tra i riconoscimenti dei Giornalisti, in quest’edizione il Nastro d’Argento SIAE per la sceneggiatura che premia le autrici di Antonia Chiara Martegiani, Elisa Casseri e Carlotta Corradi. La serie prodotta da Prime Video è nata da un’idea di Chiara Martegiani che ne è anche protagonista.

Tre le attrici e gli attori con i Nastri speciali c'è anche un nome a sorpresa, il regista Gabriele Muccino. Muccino non si sarebbe mai aspettato di vincere un premio come attore e ha convinto la sua voglia di mettersi autoironicamente due volte in gioco da attore con le sue performance irresistibili in altrettante serie popolarissime come Call my agent - Italia prodotta da Sky Original e Vita da Carlo visibile su Paramount+, entrambe alla seconda stagione. Call my agent - Italia conquista per il secondo anno consecutivo anche il premio per la miglior serie comedy dell'anno.

Sky Original si porta a casa anche altri due premi per Il Re. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco casa di produzione di Luca Zingaretti, la serie con stesso Zingaretti nei panni dell’arcigno direttore di un carcere di frontiera vale alla sua protagonista femminile Isabella Ragonese il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista dell’anno, inoltre si porta a casa anche la vittoria per la miglior serie crime della stagione.

Il migliore attore non protagonista quest'anno è napoletano ed è Giovanni Ludeno, per Le Indagini di Lolita Lobosco la serie con Luisa Ranieri prodotta da Rai Fiction insieme alla Zocotoco e alla Bibi Film.

Le serie tv notate dai giornalisti guardano anche a storie di valore sociale e non solo. Ci sono serie che hanno ricostruito le pagine più sanguinose della cronaca come Per Elisa - Il Caso Claps di Marco Pontecorvo con Ginamarco Saurino e Giacomo Giorgio; c'è il Nastro della legalità – Serie è andato a Il Clandestino - Un investigatore a Milano (Rai) protagonista Edoardo Leo per la regia di Rolando Ravello, una coproduzione Rai Fiction e Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Il Clandestino è un detective fuori dai canoni tradizionali che rinnova un genere molto frequentato dalla serialità con un segno di attenzione significativo per i temi del sociale, pur nella costruzione di storie che non dimenticano il mondo dei fragili in una grande città. E a Giusy Buscemi, protagonista di Vanina – Un vicequestore a Catania diretta da Davide Marengo, è andato il Premio che i Nastri assegnano con Nuovo Imaie, consegnato da un protagonista molto popolare, non solo a Napoli, per Un posto al sole come Patrizio Rispo.

La sinergia con la Film Commission Regione Campania

Una sessantina le serie selezionate quest’anno, titoli che hanno aperto la platea tradizionale della fiction anche ai grandi autori del cinema. Il lavoro fatto dalle produzioni per qualità attoriale e di scrittura è al pari del cinema, in alcuni casi, azzarda anche di più. Per questo quattro anni fa il sindacato dei giornalisti ha voluto dare vita a questa importante costola degli storici premi cinematografici. Per farlo ha trovato un partner decisivo nella Film Commission Regione Campania, presieduta da Titta Fiore, anche perché buona parte delle serie sono realizzate proprio in Campania.

La collaborazione attiva della Film Commission nei Nastri d'Argento le grandi serie, rafforza la decisione della Regione Campania nell'investire nell'audiovisivisivo.

Oltre all'atteso Polo dedicato all'Audiovisivo di Bagnoli che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, la FCRC investirà sempre più anche sulla formazione dedite figure professionali del cinema dove anche l'animazione avrà un ruolo essenziale, anche nella serialità.

Proprio oggi, al Circolo Savoia di Napoli, c'è stato il focus della IV edizione dei “Nastri d’Argento - Grandi Serie 2024”: 𝐋’𝐀𝐍𝐈𝐌𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐀𝐍𝐈𝐀” 𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐀̀ 𝐄 𝐈𝐍𝐃𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐀.

L’incontro, a cura della FCRC e del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, ha visto la partecipazione dell’autore Enzo D’Alò reduce dal successo di “Mary e lo spirito di mezzanotte” e impegnato in una nuova produzione in Campania; del produttore Carlo Stella della Mad Entertainment impegnato nella seconda stagione della fortunatissima serie pre-school Food Wizard con Zocotoco di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, i quali sono intervenuti in collegamento video; del regista Alessandro Rak, premio EFA per “L’arte della felicità” e impegnato nello sviluppo di un nuovo lungometraggio e, infine, di Giovanni Calvino della Tile Storytellers produttore del film “Fiammetta” diretto da Enzo D’Alò, che si accinge a presentare la nuova serie pre-school “Lola on board” anch’essa progettata in Campania.

“L’animazione è un settore strategico per il quale stiamo dedicando attenzione e soluzioni concrete, sia in termini di incentivi alla produzione" dice Maurizio Gemma, direttore della FCRC "Attraverso la progettazione e la realizzazione di infrastrutture come il Distretto Campano dell’Audiovisivo di Bagnoli che ospiterà un hub tecnologico avanzato, con sale “color grading” e mix audio, “render farm” e laboratori per l’animazione”.