"Napoli Milionaria", quali sono le location del film?

'Napoli Milionaria!’, andata in onda il 18 dicembre su Rai1, è stato il programma più visto lunedì sera con 3,8 milioni di spettatori e il 22% di share. Il film tv, ispirato al capolavoro di Eduardo De Filippo scritto nel 1945, ha convinto gli spettatori nella sua versione adattata e firmata dal regista Luca Miniero che non tradisce l'impostazione eduardiana, anche grazie alla bravura di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Questo è il secondo lavoro, dopo Filumena Marturano, che vede i due grandissimi attori in scena insieme in una commedia di Eduardo. La storia è ambientata tra i vicoli di Napoli nel 1942, sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale, e racconta le vicende di Don Gennaro Jovene (Massimiliano Gallo) e della moglie Amalia (Vanessa Scalera) coi loro tre figli (due adolescenti e una bambina piccola). Per mantenerli Amalia è costretta a dedicarsi al mercato nero e al contrabbando di merce per conto dell’autista Settebellizze. Don Gennaro, invece, avendo perso il lavoro, è costretto ad aiutare la moglie, senza però trovarsi d’accordo con le ruberie. Il film è stato girato interamente a Napoli: scopriamo quali sono le location principali.

Vico Scassacocchi (Forcella)

La gran parte delle scene sono state girate in Vico Scassacocchi: qui si trova la casa dei protagonisti, dove è ambientato buona parte del film. Si tratta di un vecchio vicolo tra via dei Tribunali e Spaccanapoli, in cui De Filippo ha ambientato anche altre sue opere, come Quei figuri di trent'anni fa. Ma perché questo curioso nome “Scassacocchi”? Alcuni credono che sia collegato alla ristrettezza del vico che avrebbe causato, anticamente, la rottura delle ruote dei carri e delle carrozze che lo attraversavano (da qui "scassa" "cocchi"). Secondo altri invece, deriverebbe dal fatto che un tempo il vico era sede di piccole botteghe, che rivendevano a prezzi stracciati pezzi di ricambio per carri e carrozze.