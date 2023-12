Addà passà a nuttata! Si associa subito a Napoli Milionaria!, il capolavoro di Eduardo De Filippo. C’è l’arte di Eduardo, ma c’è una visione del mondo che va ben oltre l’immediato dopo secondo dopo guerra e che rende questa commedia, purtroppo o per fortuna, sempre moderna. In anni in cui si viene fuori da ciò che la Pandemia ha portato con sé, mentre incalzano gli scenari impietosi di due guerre con le crisi che inevitabilmente comportano, la trasposizione filmica che lunedì 18 dicembre arriva su Rai1 casca a pennello, assumendo un significato ancora più potente, dove nessuno può fare a meno di non vedere, di non riflettere al momento storico in cui viviamo dove la meschinità che porta a misere ‘guerre tra poveri’ sono all’ordine del giorno nella quotidianità di tutti.

Amalia e Gennaro Jovine con i loro figli, il microcosmo che animano il loro basso in quel vicolo di Napoli diventano specchio di tanti anche nel 2023. Il regista napoletano Luca Miniero, insieme agli sceneggiatori Filippo Gili e Massimo Gaudioso, lo comprendono e lo mettono in scena affidandosi a Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo per essere i coniugi Jovine, due attori che già l’anno scorso hanno affrontato con cura, rispetto e devozione un altro capolavoro di Eduardo, Filumena Marturano.

I due protagonisti

Quando è arrivata la notizia che sarebbero stati Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera a essere i protagonisti di Napoli Milionaria! Si è pensato che avrebbero avuto le corde adatte per interpretare il mite e saggio tranviere Gennaro e sua moglie Amalia, dura, dispotica, a tratti crudele e aggressiva con chi le è da ostacolo, disposta a tutto per la sopravvivenza sua e dei suoi figli.

Loro, come il resto del cast scelto, non scimmiottano ed entrano in punta di piedi ma a modo loro, dando un carattere differente a quei ruoli che Eduardo ha fatto vivere la prima volta sul palcoscenico del Teatro di San Carlo a guerra finita, che sbatte in faccia senza sconti le conseguenze morali del conflitto.

Gallo e Scalera con i loro personaggi incarnano quelle cicatrici e quelle spaccature perché la guerra e la fame il meglio dalle persone non fa mai uscire.

Secondo Luca Miniero che è stato scelto per dirigere l’adattamento, se Eduardo avesse realizzato adesso Napoli Milionaria! Avrebbe scelto questi attori e, non esclude che se avesse conosciuto Vanessa Scalera, avrebbe scritto Amalia per lei.

Parole che fino a un certo punto non sono dettate da lusinghe circostanziate. C’è un lungo lavoro dietro, dovuto anche all’alchimia che c’è tra i due avendo diviso i set delle tre stagioni di Imma Tataranni e Filumena Marturano. Hanno fatto un lavoro che ha richiesto una dura preparazione anche fisica. Per la Scalera anche per quanto riguarda la lingua napoletana, che stavolta è stata una prova ancora più marcata rispetto a Filumena Marturano, dimostrando di padroneggiare il napoletano.

Entrambi, però, hanno avuto un approccio iniziale diverso.

Per Massimiliano Gallo essere Gennaro Jovine è il sogno di una vita. Per lui pronunciare ‘Addà passà a nuttata’ o ‘La guerra non è finita! Non è finito proprio niente’ è come recitare le tirate di Amleto o Il Mercante di Venezia.

“Napoli Milionaria! era il titolo che avrei voluto fare da sempre. Infatti subito dopo Filumena Marturano ho parlato con Roberto Sessa di Picomedia per chiedere se c’era la possibilità di realizzarlo perché è un testo straordinario, una prova incredibile da affrontare” spiega Massimiliano Gallo quando incontra i giornalisti “Paradossalmente, per certi versi, Filumena Marturano era più semplice nel senso che aveva una drammaturgia con tre quattro colpi di scena incredibili che si susseguivano nei primi venticinque minuti. Questo, invece, è un dramma che si affronta seguendo i personaggi nella loro crescita, nella loro progressione. Nascono in un modo e finiscono in un altro modo. È quello che succede poi durante un evento tragico come la guerra. Eduardo vuole raccontare che l'animo umano cambia e lo fa immediatamente dopo la guerra. Quindi le macerie non sono quelle dei palazzi che sono caduti ma sono macerie interiori che ti porterai per tutta la vita. Sono le scorie che ti lascia la guerra. Con quella iconica battuta ‘la guerra non è finita non è finito Proprio niente’ lo trovo attualissimo”.

Vanessa Scalera ha avuto qualche titubanza iniziale quando le hanno proposto di interpretare Amalia Jovine dopo il successo di Filumena Marturano.

“Quando ci siamo incontrati e mi è stato offerto questo titolo io non lo volevo fare perché ho pensato m'è andata bene una volta con Filumena. Con la seconda ero spaventata. Io venero Eduardo quindi spero che piaccia come abbiamo raccontato Napoli Milionaria!” spiega Vanessa Scalera.

Rispetto a Filumena, in Napoli Milionaria! Ci sono state scene più difficili da affrontare a causa del forte caldo che quest’estate c’è stato a Napoli.

“E’ stato difficile fisicamente affrontare il personaggio. Quest'estate eh faceva un caldo torrido. Avevo una scena dove dovevo urlare. Per gridare sono stata male ho preso un raffreddore ad agosto quindi il mio corpo è stato provato fisicamente. Per il resto tutto è filato liscio come l’olio, soprattutto le scene girate con Massimiliano visto che ormai ci conosciamo benissimo”

Vanessa Scalera si è divertita principalmente a costruire l’Amalia ricca che non guarda in faccia a nessuno che avanza trionfante come una diva che poi non è: “Amalia, ricca contrabbandiera, si apre al mondo vede per la prima volta probabilmente il mare, esce fuori da quel vicolo e la vediamo a cena in un ristorante di lusso con Sette Bellezze Lì mi sono divertita a darle uno sguardo differente. A provare a immaginare una donna che non ha mai visto Il mare”.

Come Imma Tataranni, Amalia Jovine è dura, decisa, autoritaria. Lo si nota anche nel linguaggio del corpo che Vanessa Scalera ha scelto di avere ma non son poche le differenze tra le due.

“A me piace partire dal corpo quando creo e immagino un personaggio. Imma ha una camminata marziale, una falcata lunga che un percorso lo fa in tre secondi. Per Amalia è diverso. Amalia è frenetica, a volte anche dispettosa. Il suo passo è frettoloso, perché ha fretta di arrivare per raggiungere i suoi obiettivi che in questo caso assicurare il piatto a tavola ai suoi figli. Imma si muove su tacchi insopportabili per qualsiasi essere umano, Amalia invece cammina svelta su delle ciabatte sgangherate, cambiando completamente la camminata e il modo di muovermi. Fa passi brevi che rappresentano una donna sempre in movimento, che non sta mai ferma” dice Scalera rivelando come ha cambiato progressivamente Amalia seguendo l’evoluzione della storia “Quando cammina sotto la pioggia vestita di rosso per cercare la medicina per la piccola Rituccia ho immaginato una camminata e un modo di muovermi ancora diverso, quello di una sconfitta”

Se dovesse partecipare ancora in un nuovo adattamento di Eduardo Vanessa Scalera non ha dubbi sarebbe Bene mio, core mio.

Un set a Forcella per l’opera più politica di Eduardo

Una fotografia e scenografie curate che restituisce la povertà della guerra.

Luca Miniero sceglie Forcella per ambientare questa versione di Napoli Milionaria! Per la precisione va a Vico Scassacocchi, un luogo meno contaminato per ambientare i dolori della famiglia Jovine e per riportare Napoli agli anni ’40. Vico Scassacocchi ha anche un omaggio alla versione cinematografica con lo stesso De Filippo interpretato da Totò, proprio il suo personaggio vive nel film a Vico Scassacocchi.

“Abbiamo girato a Vico Scassacocchi , per i suoi palazzi, per i suoi bassi, ma anche per la disponibilità della gente. Una zona di Napoli che sta vivendo un riscatto costante e luminoso dopo anni di buio ma che è ancora non contaminato dal turismo selvaggio che, invece, ha alcune zone della città” spiega il regista partenopeo “Napoli Milionaria! diventa nel nostro film una Napoli di sempre, ambientata nel ‘40 ma con un finale che riporta le atmosfere al contemporaneo. Dopo il celebre ‘adda passà a nuttata’, un drone sale dal vicolo del ‘40 alla metropoli di oggi con i grattacieli in vista e in colonna sonora ‘Gesù Gesù’ di Pino Daniele”

Miniero e gli sceneggiatori partono dall’idea che Eduardo parla di oggi e forse anche di domani: “dunque l’unica rivoluzione visiva possibile è rendere contemporaneo il linguaggio senza trucchi e rivoluzioni”.

Questo ha guidato loro e il cast per tutta la lavorazione di Napoli Milionaria!.

Si esce dal basso dei Jovine per andare nel vicolo creando un dialogo continuo con gli altri abitanti di Vico Scassacocchi. Si va poi anche fuori quella strada per andare in giro per Napoli, scoprendo anche luoghi dove c'è il mare cosa che a quei tempi era plausibile che una persona del popolo come Amalia, cresciuta nei vicoli non conoscesse il mare.

Nessuno di loro è innocente: tutti in cambio della felicità sono pronti a vendersi l’anima. In questo mondo ha lavorato il regista Luca Miniero per raccontare in primo piano una famiglia e sullo sfondo l’umanità lacera e disperata che la circonda, dove la pietas è scomparsa travolta dalla fame.

Da parte di Gili e Gaudioso c’è stata la tentazione di spingere sull'amarezza c'è stata come nel film con Eduardo o l'adattamento in opera lirica fatta molti anni dopo da De Filippo nel 1977 con musiche di Nino Rota dove la piccola Rituccia non supera quella famosa nottata.

Qui Rituccia, che in buona parte del film di Miniero osserva tutto e tutti, forse capendo con genuinità ciò che accade alla sua famiglia e alle persone che la circondano, è archetipo della speranza. Tutti sono Rituccia in attesa di speranza e di superare la criticità ma molti, di fatto, sono Amalia, trasformati in peggio dall’atrocità di un dramma come la guerra.

La guerra tira fuori il peggio dall'uomo mentre la pace solo apparentemente porta benessere ma non migliora le persone senza cambiare assolutamente nulla.

Anche per questo è un lavoro più complesso rispetto a Filumena Marturano. È un testo anche politico, a tratti profetico e pessimistico. Prima e dopo una tragedia mondiale e collettiva si acuiscono l'aridità e l'avidità. Due temi attuali insieme a quello della guerra rendendolo immortale e tragicamente moderno e noi, che viviamo gli anni post Pandemia, dovremmo saperne qualcosa.

“Edoardo si è sempre divertito chiaramente a raccontare e quello che eravamo e quello che, forse, siamo ancora. Nel caso della politica ed economia aveva capito subito prima di tutti quanto fossero folli e anche ingiusti. Ancora una volta ti dimostra la modernità del suo racconto. È sempre avanti. È già critico verso un linguaggio che il popolo non può capire e che probabilmente avrebbe risolto in modo più concreto e aderente alla realtà” sostiene Gallo.

La Collection su Eduardo continua con Non Ti Pago

La collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano ed internazionale, che impegna la Rai insieme a Picomedia.

Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano il progetto continua con Napoli Milionaria!, la commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro.

Dopo Napoli Milionaria! la collection De Filippo prosegue il 2 gennaio con Non ti pago per la regia di Edoardo De Angelis e interpretato da Sergio Castellitto, che continua il racconto dello sfaldarsi dei legami tradizionali e la loro faticosa ricomposizione.

Si garantisce che a breve sarà annunciato anche il sesto titolo tratto da Eduardo che sarà sempre girato nella sua Napoli.