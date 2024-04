"Napoli, j'adore", prima asta tematica dedicata alla città partenopea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il 10 aprile si terrà live la prima asta tematica ispirata alla città di Napoli, dal titolo "Napoli, j’adore! ", organizzata dalla Blindarte, che include numerose opere di artisti tra cui la celebre serigrafia “Vesuvius” di Andy Warhol, “La spiaggia di Mergellina al tramonto” capolavoro del 1878 di Oswald Achenbach, ma anche opere di Emilio Notte, Mario Persico, Sergio Fermariello, Lello Esposito e tanti altri grandi dell'arte e della cultura partenopea. "Siamo molto felici che l’asta stia ricevendo un ottimo riscontro” – afferma il direttore del dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea della Blindarte Memmo Grilli e ideatore dell’asta – “Già sono pervenute diverse offerte online e alcuni lotti sono premiati con diversi rilanci. Dà soddisfazione anche il grande interesse manifestato dall’estero, indicativo dell’interesse crescente nei confronti della nostra città anche in relazione al mercato dell’arte”. Una sezione del catalogo è inoltre dedicata a costumi e elementi di scena di alcune importanti rappresentazioni tenute al prestigioso Teatro San Carlo di Napoli nel corso degli anni come: Arianna a Nasso (di R. Strauss, del 1999/2000), La Voix Humaine (di F. Poulenc, del 1994/95) o Un ballo in maschera (di G. Verdi, del 1994). "L’arte a Napoli è di grandissima qualità e i prezzi sono davvero invitanti – continua Grilli - Molti già lo sanno, ma tanti lo stanno scoprendo anche grazie al grande lavoro della Blindarte" Martedì 9 aprile a Napoli dalle ore 18:00 sarà possibile partecipare anche al finissage presso la galleria Blindarte in Via Caio Duilio 10, con un drink pre-asta, ultimo momento per ammirare dal vivo i lotti che il giorno seguente saranno battuti definitivamente nell’asta LIVE. Tutti i lotti sono già visibili anche sul catalogo online su www.blindarte.com, dove tutte le immagini, le informazioni sulle opere e sugli artisti sono esaustivamente curate dallo staff della Blindarte.