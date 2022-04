Napoli ieri&oggi, il mistero della fontana di Piazza Plebiscito

Uno dei luoghi più iconici della città non ha sempre avuto l'aspetto che tutti noi conosciamo oggi. Nel 1885, per l'inaugurazione dell'acquedotto del Serino fu realizzata una fontana al centro della piazza che fu smantellata dopo soli 48 anni, per poi ricomparire un secolo dopo

(Immagini d'epoca dal libro Napoli com'era, a cura di Attilio Wanderlingh, ed. Intra Moenia)