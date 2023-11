Napoli città della musica festeggia il primo anno con l'annuncio della programmazione 2023-2024 | VIDEO

E' già trascorso un anno dal lancio di Napoli Città della Musica, l'ambizioso e complesso progetto fortemente voluto dal Comune di Napoli che mette al centro l'espressione artistica davvero universale, capace unire tutto e tutti e di comunicare a persone di età, estrazione sociale e lingue diverse.

Un primo anno di bilanci che oggi sono fatti in occasione dell'annuncio della sua nuova programmazione che partirà da novembre 2023 fino alla primavera 2024. Il programma è ricco di eventi ed è stato costruito in seguito all’Avviso pubblico per la selezione di progetti e l’assegnazione di contributi a iniziative relative al progetto “Napoli Città della Musica”

Sono in tutto 16 i progetti vincitori del bando. Il Comune di Napoli ha stanziato € 450.000,00 per la realizzazione di progetti musicali dal vivo in grado di valorizzare e promuovere la musica, i luoghi e le professionalità e di generare un turismo musicale con una ricca programmazione ripartita su tutto l’anno.

Gli eventi sotto il segno di tre percorsi

Tre percorsi musicali troveranno pieno compimento negli ultimi mesi del 2023: La world music, La musica dei migranti e La canzone napoletana.

Il progetto Napoli World della società Audioimage è stato selezionato per la sezione La world music che, ispirandosi alla memoria del grande interprete della tammorra Marcello Colasurdo, ha come obiettivo il recupero, la valorizzazione e l’internazionalizzazione delle tradizioni popolari.

Tracce contemporanee - La musica che viaggia, a cura delle cooperative Dedalus e La Bazzarra, è risultato vincitore per La musica dei migranti, la seconda sezione

con la quale si è voluto porre l’accento sulla musica quale strumento di dialogo tra culture e paesi diversi, coinvolgendo le comunità migranti presenti sul territorio

partenopeo nell’apertura di un ampio ventaglio di contaminazioni e fusioni stilistiche.

Per la terza sezione, La canzone napoletana, due progetti, Piedigrotta Bideri 2023 della Fondazione Bideri e Classico Contemporaneo dell’associazione Acta

Progettazione, partiranno dalla celebrazione di tre grandi nomi della canzone partenopea, Enrico Caruso, Sergio Bruni e Roberto Murolo, per puntare alla rielaborazione dei classici e alla contaminazione con altri generi.

A cavallo tra il 2023 e il 2024 saranno realizzati gli otto progetti della sezione La valorizzazione dell’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli con un ricco

cartellone di eventi, tra stili e generi musicali differenti: Santiago-Napoli a testa alta dell’associazione Performing Art Campania, Premio “Nero a metà” dell’associazione Aspro Cuore, Game Concert della società Nomea, Napoli Unplugged dell’ETS Brodo, Base per Altezza della società Livenet, Italian Opera Meets Jazz dell’associazione Orchestra Filarmonica Campana, Nuovi Territori Music Festival dell’associazione Nuovi Territori Sonori, Terra Folk a Bagnoli dell’associazione Artsmusicandcraft.

Sono quattro, infine, i progetti finanziati per il 2024 nell’ambito della sezione Le orchestre giovanili, concepita per dare spazio ai giovani talenti e alla musica quale fonte di aggregazione sociale: I giovani e l’orchestra dell’associazione Napolinova, LaMusorchestra dell’associazione Lemuseper-l’oro, IncludArt di IAAMS-Italian Academy for Arts, Music and Science, Musica liberi tutti dell’associazione Animazione Quartiere Scampia.

Un fitto programma

Sono numerosi gli eventi che si susseguiranno fino a giugno 2024 e che saranno annunciati nei dettagli sulla apposita piattaforma Napoli Citttà della Musica. Ma la più grande soddisfazione è la rete che si è sviluppata attorno utile sia agli artisti che agli adetti ai lavori dando una nuova linfa sia economica che creativa al tutto il comparto musicale.

Una sinergia che fa bene a tutti sia a musicisti di grande richiamo mediatico che a quelli meno noti al grande pubblico in cui tutti i generi musicali e i lavoratori del settore ne beneficiano.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, e Ferdiando Tozzi delegato del Sindaco per l'Industria musicale e dell'audiovisivo, sono stimolati a seguire la strada tracciata l'anno scorso e annunciano che per il Natale e per San Silvestro saranno annunicati grandi sorprese nelle prossime settimane.

Intanto si parte il 13 novembre con alcuni degli eventi tra questi spiccano due eventi: Classico contemporaneo e Napoli World.

Organizzato da Organizzato da: Acta Progettazioni APS e diretto da Michele De Finis, Classico Contemporaneo esplora la musica napoletana nel suo sviluppo dal classico al contemporaneo, analizzando grandi icone della canzone partenopea come Caruso, Murolo e Bruni, attraverso lo studio delle loro composizioni ed esecuzioni, nonché degli stili vocali che li hanno resi unici. Classico Contemporaneo, che si articola in workshop e live set mira a promuovere la conoscenza della tradizione musicale napoletana- non solo tra gli adulti ma anche tra i giovani- favorendone la continuità e al contempo la naturale evoluzione. Le attività laboratoriali e formative, dedicate a musicisti emergenti o semplici appassionati, si svolgeranno dal 13 al 17 novembre presso l’Auditorium Novecento, articolandosi in 5 incontri con artisti della scena partenopea : Gnut,Francesco Di Bella, Dario Sansone, Colella e Vassallo. I workshop sono finalizzati alla produzione di nuovi “classici contemporanei”, ovvero rielaborazioni della tradizione musicale con lessico musicale e testuale adatto al nostro tempo.

I live sono 3 : il 23 novembre al TAN- Teatro Area Nord si esibiranno FANALI e Francesco Di Bella, il 1 Dicembre a piazza Fuga ci saranno LUK, Altea e Dario Sansone, ed infine l'8 Dicembre all’Auditorium Novecento Il tesoro di San Gennaro Extended.

Dal 30 novembre arriva Primo e unico Professionals Meet-Up And Showcase Festival italiano totalmente dedicato alla World Music, Napoli World propone un cartellone di incontri, dibattiti e concerti con proposte artistiche locali, nazionali e internazionali, selezionate a cura del direttore artistico Enzo Avitabile. Per la sua stessa natura di Showcase Festival, Napoli World prevede che gli artisti si esibiscano davanti a una platea mista che, oltre al pubblico generico, annovera operatori del settore (manager, direttori artistici, booker, produttori discografici, giornalisti).

L’evento offre, dunque, una significativa opportunità professionale agli artisti coinvolti, rappresentando al contempo un’occasione di crescita e sviluppo dell’industria musicale nel suo complesso. Il programma prevede due giorni di incontri professionali e panel con esperti del settore, una serata di concerti dedicata ai progetti artistici campani e diverse performance proposte dai partner nazionali e internazionali, che testimoniano la vitalità delle collaborazioni in essere e le grandi potenzialità derivanti dalla circuitazione artistica e dagli interscambi culturali. Completa il programma un evento speciale di grande impatto emotivo: il concerto "Meglio 'na tammurriata ca 'na guerra", omaggio a Marcello Colasurdo a cura di Enzo Avitabile, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, rappresentanti della tradizione musicale popolare campana.