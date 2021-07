Il ministro Franceschini: “Napoli sarà capitale del turismo per i prossimi 20 anni”

"Napoli sarà una delle capitali del turismo dei prossimi 20 o 30 anni". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini, questa mattina a Napoli per la riapertura della settecentesca chiesa di San Gennaro nel Bosco di Capodimonte, ridecorata dall'architetto Santiago Calatrava. "Un'iniziativa straordinaria - ha detto il ministro - che rende Napoli ancora di più capitale della cultura perenne. Questa bellissima scelta di incrociare l'arte contemporanea del maestro Calatrava con il barocco è un'altra sfida importante che sta conducendo Capodimonte. Il Parco e il Museo di Capodimonte in questi anni sono cambiati e questo è un grande progetto del Paese che porterà ancora di più alla crescita del turismo a Napoli, città che ha tutta la storia, la bellezza e l'arte per essere una delle capitali del turismo dei prossimi anni. Capodimonte sarà uno dei perni di questa crescita".

L'albergo dei poveri

Il restauro e la valorizzazione dell'Albergo dei Poveri di Napoli "è una grande sfida sulla quale abbiamo già messo 100 milioni del recovery. C'è un progetto molto interessante di trasferimento della Biblioteca nazionale che consentirebbe di destinare Palazzo Reale per intero a una destinazione museale. Ci stiamo lavorando, è l'inizio". Ha continuato il ministro della Cultura. "L'Albergo dei Poveri - ha aggiunto Franceschini - è una grande sfida nazionale per il Paese, ma servono ancora più risorse. Cento milioni non bastano, sembra strano ma ne serviranno di più".

Il Ddl Zan

No comment poi sul ddl Zan. "Stiamo parlando di Capodimonte", dice l'esponente dem ai cronisti che, a margine di una iniziativa nel real bosco di Capodimonte, a Napoli, gli chiedevano un commento sulle discussioni nella maggioranza relative al ddl Zan.