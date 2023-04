Sangiuliano: "Napoli capitale del mondo intero. Sta trovando nuovo Rinascimento"

"Napoli è sempre stata una grande capitale culturale del Mediterraneo e del mondo intero, che stra ritrovando un nuovo Rinascimento. Sono molto felice di essere oggi al MANN, quando si è a casa c'è felicità. E' la terza volta che sono qui in 5 mesi," spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Museo Archeologico in occasione della presentazione della nuova sezione Campania Romana. Presenti il Direttore Paolo Giulierini, il Professor Massimo Osanna, Direttore generale Musei, la professoressa Carmela Capaldi, curatrice della sezione.

Il Ministro ha anche annunciato che è stato firmato un decreto per portare altri 33 milioni per la riqualificazione di Palazzo Fuga.

"Tutto questo splendore va mostrato orgogliosamente e va raccordato all'interno di un grande progetto di sviluppo socio-economico della città. Napoli deve crescere anche in termini di occupazione, di sviluppo, ha delle università molto importanti e tutto ciò deve essere coniugato, appunto, in un nuovo rinascimento. Ringrazio Giulierini per rilancio del museo, tempo fa non sufficientemente conosciuto agli stessi napoletani", conclude Sangiuliano.