arrivano da napoli i naft punk! da oggi esce "zona rossa" il loro primo singolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il brano, originale e ironico al tempo stesso, parla del particolare momento che stiamo vivendo, delle continue restrizioni causate dall'aumento dei contagi da Covid-19 e del risultato dell'esasperazione di chi resta chiuso in casa e cerca di continuare a vivere anche attraverso una finestra. La ZONA ROSSA, cosi chiamata, vieta anche il diritto di andare fuori a respirare — e guardando in giro non si vedono soluzioni… e se così fosse punto di domanda - e se il vaccino non funzionasse punto di domanda - riflessioni che portano ad un momentaneo sconforto con esclamazione: "Ma chi c**** mu fa ffa????” LOL Il brano è stato prodotto, arrangiato e mixato da Giulio Voiglio a Napoli. La distribuzione digitale è affidata a Carioca Records / Artist First. Note biografiche: I NAFT PUNK nascono dall’incontro tra Ciro ( 20 anni ) e Genny ( 17 anni ) (nomi di fantasia) accomunati dalla stessa voglia di fare musica. Di loro si sa ben poco; si sa che sono nati e cresciuti a Napoli e che sin da bambini hanno sempre avuto una particolare dedizione verso la musica. Il loro nome è l’acronimo di NA come Napoli FT come abbreviazione di featuring ovvero ft ( traduzione = con ) e PUNK che sarebbe riferito al movimento giovanile di protesta nato nel 1977 che genera un movimento musicale contraddistinto dall'uso di una strumentazione essenziale e dal carattere dissacrante dei testi caratterizzato dall'ostentata esibizione di forme di abbigliamento vistosamente eccentriche e da posizioni polemiche nei confronti della società consumistica ed è per questo che scelgono di restare nell’anonimato rifiutando tutto quello che è solo immagine e non sostanza. Il loro primo lavoro ZONA ROSSA non è assolutamente un’esortazione ad andare contro le regole ma è solo uno sfogo dissacrante sul momento che stiamo vivendo. PAGINE SOCIAL: *I NAFT PUNK* non hanno nessuna pagina social. Esistono solo nella mente di chi voglia ascoltarli. Puoi ascoltare il loro nuovo singolo su tutte le maggiori piattaforme di streaming digitale raggiungibili al seguente link: https://naftpunk.lnk.to/ZonaRossa