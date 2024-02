‘Na Santarella di Scarpetta, femminista ante litteram in una commedia rivoluzionaria | VIDEO

‘Na Santarella è una femminista ante litteram, anche questo rende l’opera che ha consacrato definitivamente Eduardo Scarpetta sempre fresca in cui non è complicato trovare appigli moderni rispetto ad altri classici scarpettiani.

Ecco perché dopo il successo de Il medico dei pazzi, il regista Claudio Di Palma sembra essere il testo più adatto per misurarsi di nuovo con Scarpetta. Sul palcoscenico del Teatro Augusteo ritornano come protagonisti Massimo De Matteo, Angela De Matteo e buona parte della compagnia de Il medico dei pazzi in per uno spettacolo che mette in scena un gioco dove tutti dissimulano per mantenere le apparenze ma al tempo stesso rincorrere le proprie ambizioni e che anche lontanamente rimanda agli sdoppiamenti e alle contraddizioni interiori tanto care al teatro del Novecento.

Una figura femminile innovativa

Tutto ruota attorno a Nannina (Angela De Matteo) eccellente allieva di un collegio femminile, tanto da essere definita Santarella. Questo personaggio è una protagonista assoluta, la prima del teatro di Scarpetta, quasi da ridurre quasi a ‘spalla’ il simbolo della scarpettiana, Felice Sciosciamocca (Massimo De Matteo), che in ‘Na Santarella veste i panni di maestro di musica e organista del collegio e che nasconde la sua identità di autore teatrale.

Apparentemente Timida e timorata di Dio, ma con indole estrosa e ribelle, Santarella svela dissonanze interiori e contraddizioni che animano tutti i personaggi dell’opera, rivelandosi assai più diffuse di quanto si pensi.

“Che angelo di figlia! Ma pure Chesta nun è na femmena, è na diavula. Due pronunciamenti così contrastanti sulle virtù ei vizi di un'unica persona ci dicono, fra le altre cose, che Scarpetta ha inteso eleggere la sua Santarella a simbolo di emblematico dualismo comportamentale. Una donna timida e timorata di Dio, ma anche intimamente estrosa, ribelle e volitiva. Le pulsioni latenti di questa femmena, che è “angelo e diavula”, per Scarpetta sono anche l'occasione per svelare bipolarismi caratteriali assai più diffusi. Emblema e cardine di infingimenti e contraddizioni varie è naturalmente il Felice 'di turno'” spiega il regista Claudio Di Palma “Intorno ai due, l'autore costruisce una rete di umanissimi e anomali figuri, tutti alle prese con dissonanze interiori mal risolte, con vizi, ipocrisie e ambizioni nascoste a malapena. Tutti con indosso vesti di convenienza che mistificano le identità e tutti capaci di trovare soluzioni alle proprie nevrosi negli stessi equivoci prodotti.”

Una commedia rivoluzionaria

Sia chiaro, è commedia pura in cui si ride dall'inizio alla fine, dove anche la musica è centrale. Il testo non è tradito ma nell'adattamento di Di Palma è fatta un'operazione di restauro alla struttura drammaturgica perfetta data da Scarpetta, che nel suo allestimento è anche aiutato dallo sguardo di un cast come i fratelli Massimo e Angela De Matteo, Chiara Baffi , Peppe Miale, un gruppo di attori che provengono da esperienze eterogenee e distanti dalla drammaturgia classica napoletana.

“Uno degli elementi di straordinarietà presenti in 'Na Santarella è che Scarpetta, probabilmente in maniera del tutto inconsapevole, riesce a essere pirandelliano e rivoluzionario. Siamo nel 1889 dove per la prima volta una donna sulla scena rappresenta il fatto che la sua libertà possa essere conquistata attraverso l'arte” afferma Di Palma “Un'istanza di libertà netta che arriva attraverso la conoscenza e la frequentazione dell'arte teatrale e musicale è fortemente rivoluzionario per l'epoca in cui 'Na Santarella è stata scritta. In tutto spicca la maschera di Sciosciamocca centrale che è un personaggio mai allineato ai suoi tempi”