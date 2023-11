Simone Costa, il terzo singolo del cantautore ischitano è insegnaci a ballare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

On air su tutte le maggiori piattaforme musicali “Insegnaci a ballare”, terzo singolo del cantautore Simone Costa, una canzone in puro stile rock 'n' roll che si discosta dalle tematiche affrontate nei precedenti brani dell’autore “Margot“ e “Julien“, per affrontare temi introspettivi e avventure riconducibili direttamente all’autore. Nel testo del brano, si fa riferimento ad una serie di personaggi reali e luoghi esplorati da Costa, tra cui spicca principalmente la figura del “magrebino” che, salutando la moglie in stazione forse, per sempre, sembra non aver chiaro il futuro della propria famiglia.Nonostante l’assenza di prospettive certe e prossime però, nei ritornelli il cantautore Simone Costa sembra quasi proporci una preghiera speranzosa, una via d’uscita per “resuscitare l’anima bruciata dal sole”, nel ballo della vita che, spesso, è caratterizzato da momenti negativi, rappresentati nel testo dai “buchi neri” e dalle “emozioni pallide“ . L’uso del sound tipicamente rock ‘n’ roll, curato anche per questo singolo a quattro mani con il produttore Marco Ancona (musicista leccese tra i più noti della scena underground nazionale : Bludivindia, Fonokit, Verardi/Ancona), vuole affermare il senso della rinascita, la capacità di rialzarsi dopo una caduta, il percorso di vita che deve caratterizzare l’uomo in ogni singolo passo per la propria realizzazione. Breve Bio di Simone Costa: Simone Costa, classe ‘87, cantautore/compositore è autore di testi e musiche che vedono come protagonisti personaggi con storie viscerali, fatte di umanità mutevole, violenza, dolore, rimpianti ma anche di amore e speranza in un futuro caratterizzato dall’incertezza.A Ottobre 2019 torna sulle scene musicali, vincendo il social contest #MK302010, lanciato dalla band Marlene Kuntz nel quale veniva richiesto ai fans di re-interpretare una canzone del gruppo. Subito dopo partecipa ad importanti festival come Sanremo Rock e A Voice For Europe arrivando in entrambi finalista.Ad aprile 2021 pubblica su tutte le piattaforme musicali il suo singolo d’esordio “Julien” che promuove live nel centro Italia in chiave acustica.Da Gennaio 2022 entra in studio di registrazione per lavorare al suo primo album da solista. Collabora con l’attore Giorgio Consoli e apre nuovamente i set di Pierpaolo Capovilla (Teatro Degli Orrori, Cattivi Maestri) e Francesco Di Bella (24 Grana, Ballads Cafè) .Il 12 Maggio 2023 pubblica il suo secondo singolo “Margot” che è incentrato su una storia di violenza sulle donne, il relativo videoclip, diretto da Dagon Lorai, arriva finalista al Premio Pivi “Premio miglior videoclip indipendente“ indetto dal Mei di Faenza. Ad ottobre dello stesso anno annuncia la data di uscita del terzo singolo, “Insegnaci a ballare” on air dal 10 novembre 2023. Ascolta Insegnaci a ballare su: Spotify; Apple Music; Amazon Music : https://bit.ly/46qY4GV Credits: Produzione Artistica : Marco Ancona Testo & Musica : Simone Costa Voce / Chitarre / Basso : Simone Costa Registrato presso "Baar Recording Room"(Na) Mix & Master : Marco Ancona presso “La Villetta” (Le) Videoclip regia di Dagon Lorai, una produzione Camera Sospesa (Na) Press: Stefania Vaghi Comunicazione