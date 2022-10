Quali sono i musei più popolari in Campania? La classifica

L'offerta culturale è una delle attrattive principali quando si sceglie una destinazione di viaggio. Dopo due anni difficili per la cultura, a causa delle chiusure e restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19, negli ultimi mesi musei, gallerie e pinacoteche hanno finalmente riaperto i battenti, pronti a sorprendere ancora una volta chi li visita.

Per sottolineare la ricchezza culturale del nostro Paese, Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha stilato una classifica dei tre musei più apprezzati di ciascuna regione italiana, evidenziando come in tutta Italia si trovino veri e propri gioielli che vale la pena visitare. Per realizzare lo studio sono stati analizzati più di 1.000 musei sul territorio nazionale, componendo le diverse top 3 sulla base del numero di recensioni ricevute su Google.

Dallo studio emerge che i musei d'arte sono senza dubbio la tipologia museale più apprezzata. Infatti, con oltre 57.000 recensioni, la Galleria degli Uffizi non soltanto guida la classifica in Toscana, ma è anche l'istituzione con il maggior numero di recensioni di tutta Italia.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei più antichi e importanti al mondo grazie al suo ricco patrimonio, ha ricevuto fino ad oggi oltre 22.000 recensioni su Google, con una valutazione media di 4,5/5.

I musei più popolari in Campania