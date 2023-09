Tre musei napoletani entrano nella rete "Musei per tutti": cosa significa

l Museo Cappella Sansevero, il Pio Monte della Misericordia e il Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco si uniscono alla rete Museo per tutti, diventando così accessibili anche alle persone con disabilità intellettiva, sia bambini che adulti.

Museo per tutti è un progetto ideato e realizzato da L'abilità Onlus in collaborazione con Fondazione De Agostini.

Da oggi questi tre luoghi simbolo della cultura napoletana, hanno al loro interno anche un percorso dedicato. È stata anche creata una guida accessibile, scaricabile gratuitamente online e disponibile anche in loco.

Con questi 3 musei napoletani, il network Museo per tutti si estende ulteriormente su tutto il territorio nazionale, arrivando così ad annoverare 36 tra musei e luoghi di cultura accessibili, tra cui la Pinacoteca di Brera e il Castello Sforzesco a Milano, il Museo Nazionale Romano e il Museo degli Innocenti a Firenze.