"Il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege inaugurerà i nostri murales artistici"

"Stamattina ho incontrato il Sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, e tre Assessori della giunta comunale, con l'obiettivo di porre le basi di alcuni progetti molto interessanti. Anzitutto ho proposto un gemellaggio tra il loro Comune e quello del Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, che presto sarà qui a Napoli sotto mio invito .Il Premio Nobel, di nazionalità congolese, mi ha anche dato la disponibilità ad inaugurare dei murales artistici che mi sono offerto di finanziare nella periferia santantimese, con l'obiettivo di favorire una politica di riqualificazione della zona: oltre a raffigurare Mukwege, queste opere evocherebbero i temi dell'inclusione, dell'interculturalità e della pace tra i popoli. Inoltre, il Consolato che reggo ha anche proposto l'adozione della Piazza antistante la scuola Giovanni XXIII, cosi da rigenerare un'area degradata che merita un lustro maggiore. Infine, abbiamo chiesto di supportare l'iniziative di cooperazione scolastica come il progetto "uno zaino per amico" (facendoci carico delle spese), un progetto che già ha riscosso molto successo in diverse scuole, favorendo l'instaurazione di legami d'amicizia tra i nostri ragazzi e gli studenti congolesi. In pratica, quest'ultimi dovrebbero ricevere dai coetanei di Sant'Antimo degli zaini contenenti del materiale scolastico, ed un messaggio contenente una proposta d’amicizia con numero di cellulare, in modo da favorire legami con i studenti congolesi. L'Amministrazione ha accolto con grande entusiasmo queste proposte, che dovranno passare al vaglio anche di altri decisori politici. L'auspico è che si possa passare quanto prima dalle parole ai fatti, nell'interesse della comunità che diede i natali a Nicola Romeo", spiega Angelo Melone, Console del Congo.

Soddisfatto anche l'avvocato Massimo Buonanno, Sindaco di Sant'Antimo: "L’incontro con il console del Congo e l’iniziativa di gemellaggio con la città del premio Nobel va nel solco della valorizzazione del nostro territorio. Questa iniziativa ci rende particolarmente felici in quanto ci offre la possibilità, in sinergia con il nostro Concittadino avv. Angelo Melone, di realizzare iniziative sociali di grande valore per il nostro territorio come l’adozione della villetta Cavour, che sarà dotata di giostrine per i bambini speciali, o il recupero delle periferie (area ex 219) con la realizzazione di murales artistici e la donazione di zaini e attrezzatura scolastica per i bambini del Congo per il tramite delle nostre scuole. Sant’Antimo sarà centrale negli scambi culturali e sociali con questa iniziativa che è la prima di una lunga serie".

Compatta anche l'opposizione, guidata dall'avvocato Giuseppe Italia: "Ero a conoscenza di questa proposta poiché il console Melone me ne ha parlato a metà luglio. Avere un console di origini santantimesi e poter beneficiare di rapporti e politiche internazionali è cosa estremamente positiva per la nostra comunità."