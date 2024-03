Inaugurato il nuovo murales dedicato a Dante: "Nel giorno in cui il Sommo Poeta viene celebrato in tutto il mondo"

"È pronto! Bacoli festeggia Dante Alighieri. Abbiamo appena inaugurato il nuovo murales. Alla scuola di Bellavista. Con i nostri bambini. Nel giorno in cui il Sommo Poeta viene celebrato in tutto il mondo. Bacoli festeggia con una nuova opera artistica consegnata alla città. Nel plesso scolastico che abbiamo intitolato proprio al poeta fiorentino. La scuola Dante Alighieri". E' quanto scrive in un post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Dopo i murales della scuola di Cuma, di Miseno. Così come a Baia, in piazza, in strada. Nel centro del paese, nel borgo antico ed a Cento Camerelle. La nostra città oggi offre un vero e proprio percorso di opere di street-art. Di ogni genere, di artisti diversi e con tematiche che spaziano dell’archeologia allo sport. Ringrazio l’artista Daniele Robin. Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta, sempre molto attento a promuovere la cultura in ogni luogo. Ringrazio il dirigente scolastico Marco Wolfer, e tutte le insegnanti ed i genitori, per aver preparato una mattinata magica nel ricordo di Dante. Insieme, siamo fortissimi. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.