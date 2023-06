Murales di Jorit sul grattacielo del Centro Direzionale: "Impresa mai realizzata nella storia della pittura"

Jorit ha iniziato a lavorare al murales sull'ex torre Enel al Centro Direzionale che ritrarrà Maradona, Troisi e Pino Daniele. L'artista in un post pubblicato sui social ha raccontato l'opera.

"Non credo che un'impresa del genere sia mai stata realizzata nella storia della pittura, il grattacielo ex Enel è anche più alto del grattacielo delle Poste (quello delle Universiadi) e largo quasi il doppio. Sono troppo contento che si faccia nella mia città e sopratutto in questo momento magico. Per capire le proporzioni se zoomate si intravede una persona in basso sul ponte. In realtà devo confessare che mi sento addosso un grande responsabilità ma per fortuna ho molte persone che mi supportano in questa pazzia, che non mancherò di ringraziare. Si inizia! Nel giro di qualche mese, (se tutto va bene) avremo la storia di Napoli, raccontata nei volti di 3 giganti, per sempre a farci compagnia visibile da ogni angolo della nostra città", spiega Jorit.