Creatività urbana, inaugurato a Bagnoli un murale sull'Istituto Ilioneo

E' stato inaugurato questa mattina in via Ilioneo 12 a Bagnoli il murale di Davide Arpaia, vincitore della prima edizione del “Costantino Cutolo Street Art Festival” format dedicato alla creatività urbana. Il contest dedicato ai giovani artisti di strada è stato organizzato dal Tavolo Interassessorile per la Creatività Urbana del Comune di Napoli e dalla “Costantino Cutolo Foundation”.

Presenti all’evento l’assessore con delega alla Creatività Urbana Luigi Felaco, l’assessora all’Istruzione Annamaria Palmieri, il presidente della X Municipalità Diego Civitillo e il presidente della Fondazione, Lino Cutolo.

L’opera è stata realizzata su una facciata dell’Istituto Comprensivo Statale 73 Michelangelo Ilioneo, grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica Chiara Esposito e la Municipalità 10.

“La street art è un’avanguardia artistica capace di riflettere con ironia, sarcasmo e provocazione sui mali, i difetti, le contraddizioni della società moderna. Un movimento che anticipa le tendenze e indovina il gusto delle persone che agiscono nelle comunità. Un’arte di strada, popolare e democratica come la pizza, di immediata fruizione e di forte impatto”, ha dichiarato Lino Cutolo.

“Nutrirsi di bellezza e cultura, valorizzando il patrimonio culinario della nostra città, in una vision che unisce tradizione e innovazione e avvicina i giovani al rispetto dell'arte e della espressione creativa", le parole dell’assessore Felaco.