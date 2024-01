I tesori in bronzo arrivano al Mann di Napoli: restauro e poi in mostra

Sono giunti a Napoli e sono stati affidati alle sapienti mani dei restauratori del Mann i bronzi rinvenuti nello scavo archeologico di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Opere dal valore inestimabile che raccontano il passaggio dall'epoca etrusca a quella romana. Saranno pronti per il 15 febbraio, quando sarà presentata al pubblico la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”. Quella al Museo archeologico nazionale di Napoli sarà la seconda tappa dopo quella al Quirinale.

"Si tratta di statue di estrema importanza - spiega Massimo Osanna, direttore generale dei Musei per il Ministero della Cultura - In primo luogo trovare reperti in bronzo è molto raro; in secondo luogo, le iscrizioni ritrovate su questi manufatti raccontano pezzi di vita privata di persone comuni. Nomi di persona, nomi familiari, provenienze e i motivi che le spingevano a recarsi in questo tempo termale: prevalentemente malattie".

La sepoltura e l'acqua calda hanno permesso di conservare le statue per duemila anni. Queste straordinarie testimonianze permettono di ricostruire i rituali e i culti delle divinità venerate nel grande santuario termale del Bagno Grande. “Siamo di fronte a uno dei più importanti rinvenimenti archeologi italiani- prosegue Osanna - Abbiamo spesso molte informazioni su personaggi importanti della storia, ma è molto raro trovare testimonianze della gente comune".