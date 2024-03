Il ministro Sangiuliano apre la mostra su Tolkien a Palazzo Reale

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli e dopo lo straordinario successo di Roma con oltre 80mila visitatori, da oggi, fino al 2 luglio, arriva a Palazzo Reale di Napoli la grande mostra che omaggia il celebre scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien. “TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore” è stata inaugurata stamattina dopo la visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Tolkien è uno degli scrittori più letti al mondo - afferma il ministro - che esprime valori importanti come amicizia, solidarietà e la difesa dell'umano. Ha avuto relazioni con Benedetto Croce, che ha vissuto a Napoli". Il curatore Oronzo Cilli spiega cosa aspettarsi dalla mostra: "È una mostra immersiva che viaggia sul racconto dell'uomo Tolkien tra vita e lavoro accademico, con 1700 pezzi tra libri, oggetti, lettere, ricostruzioni".

L'obiettivo della mostra è "fare conoscere come autore, studioso, ma anche la sua vita e la sua fede cattolica" spiega il direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani. La mostra racconta il percorso umano, il lavoro accademico, la potenza narrativa e la forza poetica del celebre romanziere attraverso un viaggio senza eguali, grazie al quale appassionati e pubblico saranno introdotti nella grandezza di questo autore e comprenderanno quanto la sua straordinaria conoscenza del mondo antico siano alla base del suo processo creativo.

Particolare rilevanza viene data al suo rapporto con l’Italia: “Sono innamorato dell'italiano, e mi sento alquanto sperduto senza la possibilità di provare a parlarlo”, si legge in una sua lettera, e nella rassegna non mancano le testimonianze del viaggio a Venezia e Assisi nel 1955; così come i tanti contatti, diretti e indiretti, con studiosi e intellettuali del nostro Paese. Spazio anche agli adattamenti cinematografici vecchi e nuovi, dal film d’animazione di Ralph Bakshi, alla trilogia de Il Signore degli Anelli del regista Peter Jackson, capace di rappresentare sul grande schermo una delle saghe più ambiziose e popolari della letteratura mondiale conquistando 17 premi Oscar.

