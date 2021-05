Successo di pubblico per la mostra su Frida Kalho

Napoli ha voglia di arte dopo un anno e mezzo di stenti. Lo dimostano i numeri importanti registrati al Pan per la mostra dedicata all'artista messicana Frida Kahlo. Realizzata con i buoni auspici della "Frida Kahlo Corporation", prodotta da Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, del Consolato del Messico a Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli l'esposizione durerà fino al prossimo 29 agosto

Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte. "Un personaggio molto grande – ha detto il sindaco De Magistris presente all'inaugurazione - sia per la sua storia, sia per la sua sensibilità mediterranea. In questo momento così difficile, Frida Kahlo rappresenta il coraggio. L'apertura di questo luogo ci da grande forza e la consapevolezza che solo con la cultura si può trovare l'uscita fuori dal tunnel. Frida è stata un'anima del sud, calda, forte, concettuale sempre alla ricerca di una visione di autenticità, anarchica e mai superficiale".

Completata da abiti e monili (questi ultimi prodotti dal brand Tacco Dodici Caos Creativo), riproduzioni di quanto indossato da Frida, e da un’area immersiva multimediale, realizzata con il sistema Remix 4.0. la mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30) e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 21.30.

