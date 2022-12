Alla scoperta della Napoli bizantina tra storia e tesori

Inaugurata al Museo archeologico nazionale la mostra "Bizantini - Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario". Una raccolta di reperti, documenti e ricostruzioni che raccontano la storia dell'impero che succedette a quello romano d'Occidente.

Particolare attenzione è data alla Napoli bizantina. "Esiste una Campania archeologica dopo la caduta di Roma - ha spiegato il direttore del Mann Paolo Giulierini - Npoli bizantina è un tema cruciale e per molti sarà una sorpresa alla scoperta di un intreccio di destini tra la città e l'impero lungo sei secoli".

La mostra resterà in allestimento fino al 13 febbraio e si inserisce nel panorama di eventi per il Natale 2022 di Napoli. In questo video pubblichiamo le dichiarazioni di Giulierini, di Vincenzo De Luca e le immagini dell'esposizione.