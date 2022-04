Napoli in lutto, è morto Riccardo Dalisi: "In punta di piedi se ne è andato"

"In punta di piedi Riccardo ci ha lasciato". E' il post con il quale i familiari di Riccardo Dalisi annunciano su Facebook la scomparsa del grande scultore napoletano. I funerali si terranno domani a Napoli alle 14,15 nella chiesa di San Francesco d'Assisi in via Luca Giordano al Vomero.

Riccardo Dalisi, 91 anni, tra i fondatori dell’architettura Radicale o del contre–designera, era ritenuto il maestro del design "ultrapoverissimo". Ha vinto due volte il premio il Compasso d’Oro. Ha esposto a Berlino, Monaco, Parigi, New York, Chicago e in Cina e Corea del Sud.

In passato ha anche ricoperto come insegnante la cattedra di Progettazione alla facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.