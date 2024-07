Addio al manager che riportò Murolo al successo, Arbore: "Napoli perde un artista umportante"

Si è spento a 73 anni Nando Coppeto.Contribuì attivamente al rilancio della carriera di Roberto Murolo, portandolo a collaborare con i più grandi artisti del momento tra cui Fabrizio De Andrè in Don Raffaè.

Intuisce l'importante di avvicinare Enzo Gragnaniello a Murolo e da questo sodalizio nascerà la celebre canzone “Cu’mmé”, che verrà interpretata dai due artisti con l'indimenticabile Mia Martini.

Arbore: "Lo rimpiangiamo tutti, continueremo la sua missione artistica"

“Napoli ha perso un artista importante perché Nando Coppeto era appassionato di musica, di imprese che ha fatto fare a Roberto Murolo fino alla fine, con lui abbiamo festeggiato tante ricorrenze per Murolo, abbiamo collaborato ad articoli, libri. Ha valorizzato attraverso l'arte dii Murolo la canzone napoletana classica. Lo rimpiangiamo tutti, continueremo la sua missione artistica", le parole di commiato di Renzo Arbore.

Simioli: "Ci ha lasciati in silenzio"

"Se posso vantarmi di essere stato sullo stesso palco con questi tre giganti della musica lo devo a Nando Coppeto. A lui si deve (anche) il rilancio di Roberto Murolo che con Mia Martini e Enzo Gragnaniello incise una canzone, “Cu mme”, che è già un classico e che consacrò definitivamente lo stesso Enzo. Anni che non dimentico così come le tante serate post concerti in cui ci ritrovavamo a parlare e confrontarci con me sempre attento a “rubare” insegnamenti e aneddoti storie e perle di saggezza che porto sempre con me. Con noi molto spesso c’era Renzo Arbore che fu davvero determinante e che come sempre prima di tutti intuì il potenziale artistico culturale e manageriale di Nando Coppeto. Che intanto, si Nando, ci ha lasciati ieri, in silenzio senza far sapere a nessuno che non stava bene. Onore a lui nella speranza che questa città non lo dimentichi che è poi il destino infame di chi fa cose importanti ma da dietro le quinte. Nel mio piccolo, proverò a tenere viva la sua memoria. Come mi sforzo di fare sempre con chi ha illuminato di bello la mia città e la mia allora giovane vita di ragazzo a cui sempre Nando apri’ una porta speciale", è il ricordo dello speaker radiofonico Gianni Simioli.

I funerali si sono tenuti ieri al Vomero, nella parrocchia di San Gennaro in via Bernini.