Addio ad un grande napoletano, è morto lo scienziato di fama mondiale Giuseppe Caglioti

E' morto il fisico Giuseppe Caglioti, scienziato di fama mondiale, dopo una breve malattia. Aveva 92 anni.

Nato a Napoli il 9 agosto 1931, Giuseppe Caglioti, formatosi alla Scuola di Edoardo Amaldi, si era laureato in Fisica presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1953; nel 1955 aveva conseguito il diploma del corso di perfezionamento in Fisica nucleare, sempre alla Sapienza e nel 1956 aveva ottenuto il diploma della School of Nuclear Science and Engineering presso l'Argonne National Laboratory (Illinois, Usa). Dal 1962 al 1971 è stato titolare di cattedra presso le Università di Pavia e di Genova. Nel 1970 ha preso servizio presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano come professore ordinario di Fisica dello stato Solido. Dal 2000 al 2004 ha tenuto il Corso di Laboratorio di Disegno Industriale e il Corso di Estetica presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Nell'anno accademico 2005-2006 ha tenuto il Corso multidisciplinare di Estetica - Componenti Scientifiche dell'Armonia e del Bello su incarico della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano.

Caglioti è stato autore e coautore di circa 130 pubblicazioni nel campo della fisica, dell'ingegneria e della tecnologia dei materiali.