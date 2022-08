Morto Gianni Mattioli, Gianfranco Gallo: "Se ne è andata un'anima bella"

Si è spento Gianni Mattioli, giornalista e grande appassionato di cinema e teatro. Tanti i post di cordoglio per ricordarlo. Ne scegliamo uno.

"Se n'è andata un'anima bella, una delle persone più buone che abbia incontrato. Un attento studioso e appassionato del Teatro e del Cinema. Non sono stato sempre disponibile a causa del mio lavoro, bisognerebbe esserlo a qualsiasi costo. Non c'è mai altro tempo", scrive in un post Gianfranco Gallo.