Morte del prof. Franco Biancardi: il ricordo del Suor Orsola

"Rigore, efficienza e grandi capacità organizzative. Così molti studenti ricordano il prof. Franco Biancardi che esattamente 20 anni orsono è stato il primo dirigente scolastico chiamato nel gruppo di Coordinamento, supervisione e organizzazione dei Tirocini didattici del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (in questa foto è insieme agli altri docenti e ricercatori del gruppo accanto alla grande Maestra della Pedagogia italiana, Elisa Frauenfelder).

'Era orgoglioso di far parte di un'istituzione che aveva come scopo principale la formazione dei futuri formatori e raccontava spesso come anche lui riceveva continuamente stimoli per la sua formazione in continua evoluzione da studenti e colleghi'. Così, ad una settimana dalla sua scomparsa, le figlie Daniela e Vittoria Biancardi, entrambe laureate al Suor Orsola in Scienze della comunicazione, ricordano le parole del padre che per 20 anni ha anche insegnato nei numerosi Master e percorsi di alta formazione del Suor Orsola nel settore della pedagogia e dei nuovi strumenti didattici al servizio della scuola.

Alla famiglia Biancardi va l’abbraccio di tutta la nostra comunità accademica". E' il post Facebook dell'Università Suor Orsola Benincasa per la morte di Franco Biancardi, noto e stimato docente e padre della giornalista Vittoria Biancardi.