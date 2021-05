E' morto Franco Battiato, ha raggiunto la "porta dello spavento supremo"

Si è spento all'età di 76 anni Franco Battiato, gigante assoluto della musica italiana e non solo. La morte lo ha raggiunto questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata.

Battiato è stato protagonista di tantissimi concerti nella sua lunga carriera, ma noi lo vogliamo ricordare con una delle sue ultime esibizioni in terra campana, gratuitamente in piazza del Plebiscito, in occasione del Napoli Teatro Festival.

Oltre 30 mila le presenze per il "maestro", che accese il pubblico con 'Luce del Sud' interpretando alcuni dei suoi successi storici, accompagnato dall'Electric Band e dagli archi della Symphony Orchestra, diretti da Carlo Guaitoli. "La cura", "La stagione dell'amore", "L'animale", "Povera patria", alcuni tra i brani eseguiti in quella bellissima serata dal musicista che incantarono il pubblico.

Battiato, artista unico e di una ecletticità fuori dal comune, ha reinterpretato magistralmente storiche canzoni napoletane come Era De Maggio nell'album Fleurs con grande rispetto e maestria.