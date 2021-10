Lutto per il San Carlo, addio allo storico direttore di scena Fabrizio Pisaneschi

È in lutto, il Teatro San Carlo. "È con grande dolore – scrive il San Carlo – che diciamo addio all'amato Fabrizio Pisaneschi, nostro storico e devoto direttore di scena. Per tanti anni ha rappresentato il volto del Teatro per artisti ospiti e per il pubblico. È stato il fulcro determinante di tanti allestimenti di successo, in Italia e in giro per il mondo. È stato soprattutto un amico del San Carlo, cui ha dedicato la sua intera vita e noi tutti ne sentiremo la mancanza. Ciao Fabrizio!".

Il corteo funebre si è fermato diversi minuti davanti al "suo" teatro per un ultimo saluto.

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per Pisaneschi, che al Massimo napoletano ha dedicato 30 anni di carriera. Lo hanno salutato dalle istituzioni, dalla cultura e dall'opera più in generale, con parole toccanti e aneddoti della vita professionale trascorsa insieme.