Morte Scalfari, Saviano: "Oggi scopro che non sei immortale"

"Sono convinto che credevi di avercela fatta a ingannare la morte e poter vivere per sempre. Oggi scopro che non sei immortale. Ma ti assicuro invece che ad ingannare la morte ci sei riuscito, non perché credo che le opere possano sostituire davvero il battito, ma perché vivere scegliere da che parte stare, costruire una possibilità di giustizia, un sogno di riforma nel più difficile dei paesi d’Europa ha significato moltiplicare la vita e renderla in grado di gemmare in chiunque incontrasse il tuo sentiero. Addio Eugenio, non ci rivedremo mai più, ma non smetterò di ascoltarti".

E' il post Facebook di Roberto Saviano sulla morte a 98 anni del grande giornalista e fondatore di Repubblica e de L'Espresso.