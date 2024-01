Lutto nel mondo del teatro napoletano: addio al grande Enzo Moscato

È morto, dopo una lunga malattia, il drammaturgo e attore Enzo Moscato, 75 anni. Moscato è stato uno dei principali protagonisti della drammaturgia post eduardiana. Ha partecipato anche a diversi film, a partire da "Morte di un matematico napoletano" di Mario Martone.

Con lui, con Toni Servillo e con tutti gli esponenti di Teatri Uniti ha lavorato in diversi spettacoli, da Partitura" (1988), ispirato ai giorni napoletani di Leopardi, a "Rasoi", suo spettacolo teatrale poi diventato film sempre per la regia di Martone.

Moscato ha ricoperto incarichi di direzione artistica per il Teatro Mercadante - Stabile di Napoli negli anni 2003-2006, per il Festival Internazionale di Teatro - Benevento Città Spettacolo negli anni 2007-2009. Nel 1990 aveva creato la Compagnia Teatrale Enzo Moscato, di cui era direttore artistico, con cui ha realizzato di importanti allestimenti: "Compleanno", "Ritornanti", "Modo Minore", "Raccogliere & Bruciare", "Ronda degli ammoniti", "Festa al celeste e nubile santuario", "Occhi Gettati".

Numerosi i riconoscimenti ricevuti come Premio Riccione/Ater per il Teatro 1985, Premio Idi 1988, Premio Ubu per il Teatro 1988 e 1994, Premio della Critica 1991, Premio I° Oscar della Radio Italiana 1992, Premio Internazionale di Radiofonia del Festival di Ostankino (Russia) 1994, Premio 'Viviani' Benevento Città Spettacolo 2002, Premio 'Annibale Ruccello' Positano 2003, Premio Benevento Città Spettacolo 2009, Premio Napoli Cultura 2013, Premio Ubu alla Carriera 2018, Premio Concetta Barra 2020.