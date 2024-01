Enzo Moscato: allestita la camera ardente in Sala Assoli. I funerali alla Chiesa di San Ferdinando

Domani, lunedì 15 gennaio, dalle ore 10.00 alle 14.00, in Sala Assoli, sarà allestita la camera ardente, per consentire a quanti hanno amato la poesia scenica di Enzo Moscato, agli attori che hanno attraversato le sue opere e ai cittadini tutti, di dare l’ultimo saluto al cantore della Napoli più buia e più fulgida.

Il grande poeta della scena, le cui parole sono più vive che mai nella sua casa teatrale, tornerà per qualche ora nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a pochi passi dalla sua casa natale, tra le strade e i vicoli in cui ha trovato profonda ispirazione il suo straordinario lavoro.

"Casa del Contemporaneo ringrazia le numerose produzioni e istituzioni teatrali, tra cui, in particolare, il Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, per la speciale vicinanza dimostrata in questo tragico momento".

I funerali saranno celebrati alle ore 15.00 presso la Chiesa di San Ferdinando, luogo dedicato alle anime degli artisti della città di Napoli.