Si è spento il pittore Armando De Stefano: per 40 anni docente all'Accademia di Belle Arti

E' morto all'età di 94 anni il pittore Armando De Stefano. Discepolo di Emilio Notte, nel '47 ha dato vita con altri sei pittori napoletani al "Gruppo Sud", espressione dell'adesione a una pittura realistico-sociale. Gli anni dal '56 al '61 lo hanno visto impegnato nell'Espressionismo materico e astratto. Dal '62 è ritornato alla figurazione.

Ha insegnato dal '50 al '92 all'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove ha dipinto il soffitto dello studio del rettore e dove è stato il maestro di vari artisti come Guglielmo Longobardo.

Di recente ha esposto al PAN (Palazzo delle Arti di Napoli) e al MADRE (Museo di Arte Contemporanea a Napoli). Alcune sue opere sono ospitate nella chiesa della Santissima Annunziata e nella chiesa di San Giovanni Evangelista (frazione Bonea) in Vico Equense, al Museo di Capodimonte, al Museo di Chieti, al Museo in Palazzo d'Avalos a Vasto, a Giulianova, a Milano, a Firenze, al Museo Puskin di Mosca, a New York nella collezione Ernst Kahn, alla fondazione Marschall Field di Chicago e nella collezione del Museo di Durazzo in Albania.