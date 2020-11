Scomparsa di Valentina Pedicini, Mortaruolo: "Una grave perdita, profondo cordoglio"

“Ho avuto modo di apprezzare il talento di Valentina Pedicini in occasione del suo debutto alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia con il suo primo lungometraggio di finzione dal titolo 'Dove cadono le ombre' prodotto da Domenico Procacci per Fandango. In quella occasione volli esprimerle le congratulazioni personali, dell'Assessore Marciani e del Presidente De Luca per il successo raggiunto.

Anche se nata a Brindisi il suo legame con il Sannio, in particolare con Foglianise da cui provengono il papà Enrico e la mamma Addolorata, era molto forte e si esprimeva attraverso continui soggiorni e incontri anche nelle scuole del territorio beneventano visto il suo impegno nel raccontare con un’abile capacità comunicativa attraverso le immagini, il suono, le voci il mondo che abitiamo e il paesaggio che ci circonda. La sua scomparsa è una grave perdita per il mondo del cinema e per la nostra terra che tanto amava. La sua focalizzazione sul tema della diversità, della non accettazione dell’altro, sul racconto di una storia vera sconosciuta ai più ha contribuito a delineare una cornice di coraggio, di chiara conoscenza del presente, di impegno convinto che deve caratterizzare l’essere cittadini del nostro tempo.

Alla famiglia desidero far giungere il mio più profondo cordoglio a nome della Regione Campania e sentimenti di vicinanza personale”. Così il Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo.