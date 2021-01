Il Covid si è portato via anche Velia Magno

Si è spenta Velia Magno, autrice e regista di teatro e televisione e giornalista. Nella sua lunghissima carriera ha lanciato star del mondo della musica come Baglioni e Cocciante, ha firmato tante edizioni del Festival di Sanremo ed è stata autrice di successo anche di canzoni dello Zecchino d'Oro.

Solamente poche settimane fa aveva lucidamente ritratto lo stato d'animo che tutti viviamo in questa era di restrizioni con un post social: "Un altro giorno è passato di questo lungo che ormai dura da un anno. Non ho nulla da dire Alla mia età ogni giorno diventa importante... E voi me lo avete rubato. Mai vi perdonerò per avermi rubato gli abbracci dei miei cari... C'è un tempo per vivere… Altro".

E' stato proprio il Covid a stroncare la vita di Velia Magno e sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo a volerla ricordare con messaggi toccanti pubblicati sui social. Riportiamo l'addio di Gino Rivieccio: "Addolorato per la morte di una Signora e di una penna geniale: Velia Magno, nobildonna con ironia tutta napoletana".