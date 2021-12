E' morta Lina Wertmuller, il legame indissolubile con Napoli dell'immensa regista

Si è spenta all'età di 93 anni Lina Wertmuller, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze. Nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla carriera.

Molto legata a Napoli, tanto da ricevere la cittadinanza napoletana dall'allora sindaco Luigi de Magistris, "per la sua capacità di raccontare, in maniera unica e originale, soprattutto il sud più autentico e profondo. Il suo legame con Napoli è indissolubile", fu la motivazione data dall'amministrazione comunale in quella occasione, alla quale presenziò la regista.

Girò alcuni film legati alla città di grande successo. Tra questi Ninfa Plebea, Ferdinando e Carolina con Sergio Assisi protagonista e Io speriamo che me la cavo, tratto dall'omonimo libro di Marcello D'Orta, con Paolo Villaggio e Isa Danieli. Quest'ultima in una intervista rilasciata di recente a NapoliToday aveva citato Lina Wertmuller come una delle sue registe preferite con le quali aveva lavorato nella sua lunghissima carriera.

"La prima. Sempre. Ciao Maestra. I tuoi consigli, che all’epoca erano rimproveri, non li dimenticherò mai", è il post di cordoglio dell'attrice campana Maria Pia Calzone.