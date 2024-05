Moreno: “Clementino per me è un fratello” (L'INTERVISTA)

“Clementino per me è come un fratello maggiore. Mi ha seguito fin dalle mie prime “battle” e mi ha sempre aiutato. Potrebbe insegnare a tutti e invece è sempre pronto a mettersi in gioco”. A parlare è Moreno, il cantante ex concorrente di Amici, reduce dal featuring con il rapper napoletano dal titolo “Ah però soda”. In una lunga intervista ha raccontato del suo rapporto con Clementino e con Napoli e dei suoi progetti per il futuro.