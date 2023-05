Al via “Montedidio racconta: La giostra dell'anima” dedicato a Vincenza Donzelli

Tutto pronto per la quarta edizione di Montedidio racconta, quest’anno dedicata a Vincenza Donzelli, prematuramente scomparsa lo scorso agosto, imprenditrice culturale, anima di Monte di Dio e ideatrice, con Laura Cocozza, della manifestazione culturale e sociale, che si svolge a Napoli sulla collina di Pizzofalcone, organizzata da Iuppiter Group e Amici di Palazzo Serra di Cassano.

Come uno scrigno segreto, Monte di Dio si aprira? rivelando i suoi tesori dal 18 al 21 maggio, in una quattro giorni di storie, arte, letteratura, giornalismo, musica, teatro, cinema e visite guidate. Il tema scelto per la quarta edizione di Montedidio racconta e? “La giostra dell’anima”, simbolo del girotondo del Fato e della vita che ruota intorno alla magia del ricordo, nella continuazione dell’impegno culturale e civico di Vincenza per Napoli.

L’apertura della quarta edizione si svolgera? il 18 maggio, alle ore 18, a Palazzo Serra di Cassano, nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Serata inaugurale caratterizzata dalla presentazione delle iniziative in programma e dalla consegna del Premio Montedidio a personalita? e personaggi che «attraverso un amore sconfinato per il proprio lavoro e un sentimento di passione per Napoli e il Sud, sono riusciti a raccontare la citta? giusta e propositiva, a difenderne bellezza e tradizioni, a scoprirne storie e talenti, a far crescerne il valore nel mondo».

I premiati di quest’anno sono: Peppe Barra (Teatro), Marco D’Amore (Cinema), Titti Improta (Giornalismo), Maria Teresa Giaveri (Letteratura&Poesia), Mauro Squillante (Musica), Francesco Carignani di Novoli, (Storia&Tradizioni) Claudia Mirra (Impresa&Cultura), Roberto Riccardo Ruggiero (Impresa&Innovazione), Paolo Monorchio (Impegno sociale&Volontariato), Luigi Nicolais (Sud Protagonista).

Durante la serata sara? consegnato a Federico Palmaroli, in arte Osho, il Premio Renato Rocco Satira&Scrittura, istituito dalla famiglia per ricordare vita, opere ed estro umoristico del partenopeo Renato Rocco, uno dei piu? apprezzati autori italiani di aforismi e calembour.

Nel corso della cerimonia di premiazione non mancheranno intermezzi artistici tra cui il monologo “La giostra dell’anima”, interpretato da Giulio Adinolfi, l’esecuzione del brano inedito “La Luminosa” del maestro Antonio Graziano, e un appassionato viaggio nella cultura del mandolino con il maestro Mauro Squillante e il quintetto DivaPlectrum.

Al termine della serata d’apertura, negli spazi di Montedidio 14, sara? inaugurata la mostra “Giostrare”, collettiva degli artisti Matteo Anatrella, Emanuele Giampaolo, Luigi Masecchia, Fabio Perricone e Mario Ricci, che negli anni passati hanno esposto le loro opere nella galleria di Vincenza Donzelli.

Il 19 maggio, alle ore 18.30, sempre nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, grande attesa per il concerto del soprano Desire Capaldo, che, accompagnata dal maestro Gabriele Pezone al piano e da Laura Venditti al sax, eseguira? le piu? belle colonne sonore di Ennio Morricone e dei grandi musicisti del cinema. Introduzione ai brani del critico cinematografico Marco Grossi.

Il 21 maggio, alle ore 19.00, invece, all’Andrea Nuovo Home Gallery (via Montedidio 61), degustazione di vini e concerto del quartetto Anima Sonora, formato da Antonio Graziano (sax), Domenico Mancino (violino), Francesco Gravina (piano), Angela Dragone (voce). Sara? possibile visitare anche la prima personale a Napoli dell’artista Mikael Siirila, intitolata “Endless Moment”, mostra che comprende 20 lavori fotografici nei quali l’artista finlandese ha sperimentato la tecnica del tea-toned.

Nei giorni 19, 20 e 21 maggio, per conoscere le sorprese e i tesori della Montedidio “di sopra e di sotto”, alle ore 11 e alle ore 16, visite guidate al percorso “Via delle Memorie Galleria Borbonica” (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano, Napoli). Prenotazione obbligatoria.

Il programma

18 maggio 2023

Ore 18.00 - Palazzo Serra di Cassano: apertura della quarta edizione di Montedidio Racconta nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Presentazione delle iniziative in programma. “Premio Montedidio 2023”: consegna dei riconoscimenti a personaggi del mondo della cultura, delle professioni e dello spettacolo. Durante la serata consegna del “Premio Renato Rocco Satira&Scrittura”. Intermezzi artistici di Giulio Adinolfi, Antonio Graziano e Mauro Squillante con i DivaPlectrum.

Ore 20.30 - Montedidio 14: inaugurazione della mostra “Giostrare”, collettiva d’arte con l’esposizione delle opere di Matteo Anatrella, Emanuele Giampaolo, Luigi Masecchia, Fabio Perricone e Mario Ricci.

19 maggio 2023

Ore 11.00 - Tour nei luoghi della Monte di Dio “di sopra e di sotto”: la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano). Prenotazione obbligatoria*

Ore 18.30 – “Ciak si ascolta: Desire canta il cinema”. Concerto dedicato a Ennio Morricone e ai grandi compositori di colonne sonore del soprano Desire Capaldo, accompagnata al pianoforte dal maestro Gabriele Pezone (pianoforte e arrangiamenti) e al sax da Laura Venditti. Introduzioni a cura del critico cinematografico Marco Grossi.

20 maggio 2023

Ore 11.00 e ore 16.00 - Tour nei luoghi della Monte di Dio “di sopra e di sotto”: la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano). Prenotazione obbligatoria*

21 maggio 2023

Ore 11.00 e ore 16.00 - Tour nei luoghi della Monte di Dio “di sopra e di sotto”: la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano). Prenotazione obbligatoria*

Ore 19.00 - Andrea Nuovo Home Gallery (via Montedidio 61): concerto del quartetto Anima Sonora, con il maestro Antonio Graziano (sax), Domenico Mancino (violino), Francesco Gravina (piano), Angela Dragone (voce). Seguira? degustazione di vini e visita alla mostra “Endless Moment” dell’artista Mikael Siirila.