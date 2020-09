"Mondiali 1982. La rivincita", dalla polvere alla gloria: l'epopea del trionfo azzurro

L'epopea del Mundial di Spagna del 1982 è al centro dell'appassionante ultima fatica letteraria di Francesco de Core. Protagonista indiscusso di "Mondiali 1982. La rivincita", editore Diarkos (2020), Enzo Bearzot, capace di guidare i suoi ragazzi tra contestazioni e ingiurie verso un trionfo che ha reso orgogliosa l'Italia intera.

Non mancano restroscena e aneddoti sulla cavalcata trionfale, partita con un rischio concreto di eliminazione nel girone e culminata con le storiche vittorie contro l'Argentina di Maradona e lo sfavillante Brasile (forse sulla carta il più forte di sempre se escludiamo quelli di Pelè) prima e poi contro la Polonia di Boniek in semifinale e la Germania di Rummenigge in finale. Il recupero prima fisico e poi psicologico di Rossi (reduce dalla squalifica per lo scandalo del calcioscommesse), i tocchi magici di "Marazico" Bruno Conti e la saggezza di Zoff e Scirea, sono trattati nel libro con dovizia di particolari riprendendo anche le cronache feroci dei giornali dell'epoca, sempre pronti inizialmente a criticare la squadra, per poi salire sul carro dei vincitori dopo le vittorie contro le sudamericane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giornalista campano Francesco de Core è vice-direttore del “Corriere dello Sport-Stadio”, dopo aver ricoperto lo stesso incarico al “Mattino” di Napoli. Ha lavorato per quotidiani nazionali e per RadioRai. È Autore di vari libri e saggi: da ricordare “Un pallido sole che scotta” (2015) e “Silone, un alfabeto” (2003).