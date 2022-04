La memoria del Moloch, l’ultimo libro thriller dello scrittore napoletano Vincenzo Gambardella

Un’escalation di reati, culminati con l’efferato omicidio di un alto funzionario del Senato della Repubblica, scuote la capitale. Per gli investigatori il quadro di insieme si mostra un rebus: le fattispecie criminose appaiono slegate. Per molti analisti, tale eterogeneità è sinonimo di diverse mani criminali che agiscono sullo stesso scenario, nel medesimo arco temporale. “La memoria del Moloch”, l’ultima fatica letteraria dello scrittore napoletano Vincenzo Gambardella, è un romanzo poliziesco, di stampo investigativo, ambientato a Roma ai nostri giorni: un racconto, edito da PlaceBook Publishing, che prende spunto da vicende realmente accadute. Giunto alla sua quinta pubblicazione, Gambardella - 46 anni, partenopeo di nascita ma capitolino d’adozione - ha voluto stavolta raccontare l’omicidio di un alto funzionario del Senato della Repubblica che scuote la capitale. Per gli investigatori il quadro di insieme si mostra un rebus. Ettore Sposito, Dirigente del Viminale, assembla una squadra investigativa composta da funzionari delle forze dell’ordine di diversa estrazione culturale, professionalità, nonché nei tratti della personalità. Laura Sarrubbo, la protagonista del romanzo, ne fa parte. Le indagini si dipanano in un labirinto, dove nulla è ciò che appare. Ogni deduzione investigativa apre nuove porte, nuovi scenari da esplorare, sino al colpo di scena finale. " In un certo senso,” La memoria del Moloch” è il negativo di “Minority Report”.

Nel romanzo di Philip Dick, poi traslato sul grande schermo, si ipotizzava l’esistenza di un’unità speciale di Polizia, la Pre-Crime, capace di prevedere il consumarsi di fattispecie delittuose e di intervenire prima che esse fossero compiute. Nel mio libro la prospettiva si rovescia: qualcuno o qualcosa è in grado di mappare e di prevedere i nostri comportamenti, con l’intento di realizzare dei fini criminosi di matrice eversiva. Inoltre, volevo valorizzare un personaggio femminile in un mondo letterario di investigazione che di solito vede gli uomini protagonisti. Mi interessava dipingere la vita privata di una normale ragazza di ventisei anni, in una Roma bellissima ma anche tanto sgangherata … con tutti i problemi quotidiani e le sorprese che l’Urbe riserva ai comuni mortali".