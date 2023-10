Synth pop al Lizard Club: Molly Nilsson nella sua unica data italiana

Molly Nilsson è l'idea dell'artista indie per eccellenza: è svedese ma vive da quasi 20 anni a Berlino, ha una sua etichetta (la Dark Skies Association), si produce le sue canzoni e i suoi videoclip fin dal debutto discografico vero e proprio, che risale al 2009. Un anno dopo rispetto a quando quel demone di John Maus non le avesse dato popolarità interpretando la sua 'Hey Moon'.

Nilsson sarà al Lizard Club – serata Subculture, c'è bisogno di scriverlo? – per la sua unica data italiana, un concerto che si annuncia un must-see per gli appassionati del genere (che volendo semplificare è un etereo, rarefatto e sognante synth pop retrò) e non solo.

Mentre è stato recentemente ristampato (ma in sole 300 copie) “History” del 2011, il suo ultimo disco è del 2022 e si intitola “Extreme”, nono lavoro in studio dell'artista. Romantico ma meno intimista dei lavori precedenti, è – spiega Nilsson – “un disco sul potere, come combatterlo, come conquistarlo, come condividerlo”. Femminista, apocalittico, apprezzatissimo dalla critica.

“Stavo pensando al titolo 'Extreme' subito dopo aver realizzato 'Twenty Twenty' (il suo album precedente, ndR) – ha raccontato – All'epoca pensavo fosse un titolo divertente, un buon titolo provvisorio per ricordare a me stessa di mettermi in gioco ed esprimermi pienamente. Si è trasformato nel pensare agli 'estremi' di questa società polarizzata dove è tutto bianco o nero, e alle lotte tra tutte le diverse parti in causa e tutti i differenti modi di pensare”.

L'appuntamento è per sabato 21 ottobre al Lizard Club di Caserta, in una serata Subculture che come di consueto vedrà il contributo di Dj Demon, Dj Safiria e Dj Whip.