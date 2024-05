La cantante napoletana Miriah debutta con “Onde”

Dal 24 maggio su Spotify e su tutte le piattaforme online “Onde (Lontane da te)” il primo inedito della cantante napoletana Miriah (al secolo Miriam Polverino). “Onde” è un brano che parla dei cambiamenti che stravolgono la vita, dei momenti di solitudine, ma anche delle emozioni e dei ricordi che si ripresentano con forza nel presente, trasportati dal “vento della nostalgia”.

“Questa canzone rappresenta per me un nuovo inizio, un punto di partenza” ci racconta Miriah che aggiunge “è nata in collaborazione con Paci Ciotola, il mio produttore, con il quale sin da subito, sono entrata in sintonia. Canto da sempre e lavorare a questo progetto insieme a lui è stato davvero emozionante. Un passo in avanti sia professionalmente, sia da un punto di vista personale”. Onde segna dunque il debutto della cantante nel panorama della musica italiana, un punto di svolta nella sua vita che, come afferma, è stata stravolta dall’arrivo della musica.

Il singolo su tutte le piattaforme (CANZONE)